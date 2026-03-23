Las reformas del Consell ahorran 410 millones a los valencianos frente al infierno fiscal de Sánchez

Las rebajas tributarias de los Gobiernos de Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca han ahorrado desde 2023 un total de 410,2 millones de euros a los valencianos, tal como ha revelado este lunes el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira. De hecho, Rovira ha destacado que la economía valenciana va «cada vez va mejor», lo que, según ha agregado, se produce porque «las rebajas fiscales inciden en una mejora de la economía». De facto, con la última ampliación del ámbito de los niveles de renta para acceder a las deducciones sociales de carácter fiscal aplicada por Pérez Llorca este 27 de febrero, estas llegan a nueve de cada 10 ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Ese ahorro de 410,2 millones de euros por las rebajas tributarias se contrapone al conocido como infierno fiscal del Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez. En el caso de este último, tras la aprobación de «97 subidas (de impuestos y cotizaciones) o endurecimientos fiscales» desde 2018, según el Impuestómetro elaborado por el Instituto Juan de Mariana (IJM), tal como ha publicado el pasado 13 de marzo OKDIARIO.

Desde 2023, es decir, desde los últimos comicios autonómicos, el nuevo Consell ha reducido el impuesto de Sucesiones, que para los hijos «prácticamente ha desaparecido», según ha expresado Rovira. Además, se ha rebajado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y se han establecido una gran cantidad de deducciones en el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF).

Además, se han incorporado deducciones fiscales por la práctica deportiva y otras de tipo social y sanitario, a las que ahora se han incorporado las relacionadas con la práctica y el estudio de la música. De facto, la Comunidad Valenciana ha pasado de ser la de mayor presión fiscal bajo los Gobiernos de PSOE y Compromís a convertirse en la que más deducciones aplica.

Así, el ahorro procedente del Impuesto de Sucesiones y Donaciones alcanza ya los 242,2 millones de euros. Las nuevas tarifas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes y colectivos vulnerables han supuesto un ahorro de 56 millones de euros. Y las deducciones autonómicas en el IRPF han permitido ahorrar a los valencianos otros 112 millones de euros.

En materia de sucesiones, entre enero de 2024 y febrero de 2026, el ahorro ha sido de 229,5 millones de euros. Además, los declarantes de Impuesto de Donaciones han crecido un 55,7% en el mismo periodo respecto al marco tributario anterior. Y, dentro de estos últimos, los declarantes con cuota positiva han subido un 109,8%.

En cuanto a las Transmisiones Patrimoniales, entre enero de 2024 y febrero de 2026, se han presentado 40.865 declaraciones, mediante el denominado modelo 600, acogiéndose a las nuevas tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2024, así como a la nueva tarifa para la adquisición de parcelas con vocación agraria, vigente desde el 1 de junio de 2025. Estos declarantes, según la Generalitat Valenciana, habrían pagado con las tarifas de PSOE y Compromís 223,3 millones de euros, por lo que el ahorro total para los valencianos ha sido de 56 millones de euros. A una media de 1.371 euros.