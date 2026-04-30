Prisión para tres detenidos por el asesinato del testigo clave del crimen de la viuda de la CAM

La magistrada titular de la Plaza Número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres detenidos, un matrimonio formado por un hombre y una mujer y un segundo varón, todos de origen argelino, por su presunta implicación con el crimen del testigo clave del crimen de la viuda de la CAM en Alicante, el empresario Jesús Tavira.

Los tres detenidos han quedado investigados en una causa abierta por delitos de homicidio, robo con violencia y daños. El hombre y la mujer que conforman el matrimonio antes citado se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez. En tanto que el otro varón sí ha prestado declaración. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Tal como han revelado también esas mismas fuentes, la magistrada de guardia ha acordado inhibirse de las actuaciones. En ellas figura un cuarto investigado, también argelino, que no ha sido puesto a disposición del juzgado antes citado, en favor de la Plaza Número 5, que es la competente para proseguir con la investigación de los hechos. La Plaza Número 5 ya tenía abiertas diligencias previas en el caso del empresario, tras recibir una denuncia por la desaparición de la víctima, desde el pasado marzo.

El cadáver fue encontrado en un avanzado estado de descomposición y sepultado en una vivienda en Bacarot, en el término de la ciudad de Alicante. Jesús Tavira, era un empresario desaparecido hace más de un mes. Pero, además, se trata del testigo del asesinato de la viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala en 2016, María del Carmen Martínez. Jesús Tavira tenía 63 años. Y desde su desaparición, el pasado 18 de marzo, se desconocía su paradero. Su cuerpo fue hallado el pasado día 28 del presente mes de abril.