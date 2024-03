La izquierda valenciana de la campaña de sexo anal entre ‘heteros’ ve adoctrinamiento un acto ‘pro vida’

La izquierda acusa de «adoctrinamiento contra el aborto» un acto organizado por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia que contó con la participación de expertos en Derecho Constitucional, Bioética y Medicina. Sin embargo, esa protesta contrasta con el silencio que esa misma izquierda mostró hace casi dos años, en octubre de 2021, cuando el anterior Gobierno valenciano, que conformaban PSOE, Compromís y Podemos financió no un acto, sino una campaña institucional completa, para extender el sexo anal entre heterosexuales bajo el lema de Dejemos atrás el tabú.

El entonces presidente del Gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig, no hizo público el coste de esa campaña. Ni siquiera, cuando fue preguntado en las Cortes Valencianas.

Aquella campaña del Gobierno valenciano estaba ilustrada por un cartel que mostraba un donut y un plátano a medio pelar. Y su lema era: Dejemos atrás el tabú sobre el sexo anal. El cartel de la campaña contaba con los logos de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) y Xarxa Joves.net (red joven). Aquella campaña para promocionar el sexo anal entre heterosexuales impulsada por el Gobierno valenciano de izquierda sí contaba con número de teléfono para informarse ya fuera de palabra o por whatsApp.

Aquel mismo mes de octubre de 2021, el día 27, la entonces portavoz de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega, preguntó a Ximo Puig cuánto había costado a los valencianos aquella campaña para extender el sexo anal entre los heterosexuales. Pero el entonces presidente del Gobierno valenciano no lo reveló. Sí dijo que «el sexo anal no es obligatorio».

Se da la circunstancia de que en aquella sesión de las Cortes Valencianas, también Vox se refirió a la distribución de 32 libros de temática LGTBI que el Ayuntamiento de Castellón, con alcaldesa socialista entonces, había distribuido entre varios institutos, con títulos como Al Obispo le dan por el c…

Sin embargo, para la izquierda de PSOE, Compromís e incluso Sumar sí ha tenido una especial relevancia una jornada, celebrada este lunes de defensa a la vida.

Esa jornada ha contado con la participación de la directora del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera Belén Merck; el profesor de Bioética y adjunto al vicerrectorado de Investigación de la misma universidad Emilio García; la presidenta de la Fundación RedMadre de Valencia Pilar Ferris y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Carlos Flores. Este último, también diputado de Vox en el Congreso de los Diputados.

Desde el momento en que se ha conocido la celebración de esa jornada la izquierda valenciana e incluso miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, han puesto el grito en el cielo.

En el caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de una publicación en sus redes sociales dentro de la cual ha afirmado que: «El aborto es un derecho y por eso vamos a blindarlo en la Constitución. Bienvenidos al siglo XXI».

Pero la bienvenida al mensaje de la vicepresidenta no ha sido nada positiva: recibido un aluvión de críticas. Para empezar, una usuaria de X, le ha respondido directamente: «No, no lo es. La vida es un derecho». Y otra usuaria le ha recordado que: «Vosotros dais charlas en los colegios pagadas con dinero público para decirle a un niño que tiene que sentirse niña porque sí». Y una tercera usuaria sentencia: «Asesinar no es un derecho».