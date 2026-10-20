Hallan el cadáver de un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la DANA Adam

El cadáver de un agricultor ha sido hallado este martes en la Marjal de Pego-Oliva, zona que ha sido gravemente dañada con las inundaciones de la DANA Adam. Inicialmente, las autoridades estaban investigando si la muerte estaba directamente relacionada con el fuerte episodio de lluvias, pero, finalmente, se ha confirmado que es una muerte natural. Por el momento se desconoce la edad del fallecido.

La Comunidad Valenciana acumula ya tres víctimas mortales confirmadas. A mediodía del lunes, un hombre de 64 años fue encontrado sin vida en el Eurocamping de Oliva tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Por otra parte, una mujer de 79 años con movilidad reducida fue hallada muerta en su casa, también en Oliva, por los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, en Sagunto, encontraron el cadáver de una mujer tras meterse en el mar la tarde del domingo, siendo la primera víctima mortal de la DANA Adam.

Localidades más afectadas

Las localidades más golpeadas por la DANA en la Comunidad Valenciana se sitúan en el sur de Valencia y el norte de Alicante, dejando acumulados 720 litros por metro cuadrado en Adsubia (Forna). Entre las zonas afectadas, destaca Oliva, que sufrió inundaciones masivas, accesos colapsados que obligaron a realizar rescates en helicóptero y dos víctimas mortales.

En la provincia de Alicante, Pego vivió una situación límite al registrar 430 l/m² en solo seis horas, desbordando barrancos e inundando viviendas. Algo similar sufrieron los vecinos de Els Poblets y El Verger tras el desbordamiento del río Gerona. Asimismo, la comarca de Gandía colapsó por completo debido a lluvias torrenciales que superaron los 500 l/m², transformando las calles en auténticos ríos.

AEMET desactiva las alertas

La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado las alertas después de un lunes 19 de octubre trágico. La DANA Adam azotó con dureza a la Comunidad Valenciana, en la que se volvieron a recordar las imágenes de la peor DANA de la historia que arrasó Valencia hace ahora dos años. Para este martes 20 de octubre, según ha confirmado AEMET, las lluvias podrían continuar presentes a lo largo de la mañana y desaparecerán durante la noche. La probabilidad de que llueva hasta las 18:00 horas en Castellón es del 35% y en la zona cero de la DANA Adam del 30%.