El ex marido de Mónica Oltra cumplirá una condena de 1.825 días: hasta el 16 de febrero de 2029

Luis Eduardo Ramírez Icardi, el ex marido de Mónica Oltra condenado a cinco años de prisión por abusos a una menor tutelada, cumplirá una pena de 1.825 días, a contar desde el lunes 19 de febrero de este 2024 hasta el 16 de febrero de 2029, según fuentes próximas al caso en base a la liquidación de la condena de la Audiencia Provincial de Valencia.

La liquidación de condena es el certificado que expide el letrado de la Administración de Justicia del tribunal. En ella se detalla la duración total de la pena cuando la sentencia es firme, como es el caso del ex marido de Mónica Oltra. En este, son exactamente 1.825 días.

El cómputo de la liquidación de la condena se establece en días, contando los meses como 30 días y los años como 365 días. Por tanto, cada pena exige una liquidación individualizada.

Sin embargo, según las fuentes legales consultadas, esto no quiere decir que el condenado pase esos 1.825 días encarcelado, porque en función de determinadas circunstancias previstas por la ley podría ver reducida su estancia en prisión. No su pena.

Luis Eduardo Ramírez Icardi fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a cinco años de prisión en 2019 por abuso a una menor de 16 años sin acceso carnal y con el agravante de superioridad.

Esta condena fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que la vio correcta. Y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal de este Alto Tribunal ha confirmado en diciembre de este 2023 la condena de cinco años y ha denegado la repetición del juicio, que reclamaba el ex marido de Oltra.

La liquidación de la condena confirma, tal como adelantó OKDIARIO, que Ramírez Icardi ingresó el prisión el lunes 19 de febrero de este 2024 y no el viernes día 16 del mismo mes, que era el día inicialmente acordado para el ingreso carcelario.

Este mes de febrero de 2024, el ex marido de Mónica Oltra ha solicitado también recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que se conoció ese mismo mes, porque Ramírez Icardi pidió, a continuación, a la Audiencia Provincial aplazar su ingreso en prisión hasta que el Tribunal Constitucional resolviera sobre ese recurso o bien hasta que decidiera si lo admitía o lo inadmitía.

Finalmente, el Tribunal Constitucional no admitió ese recurso de amparo. Y la Audiencia confirmó también que el ex marido de Mónica Oltra debía entrar en prisión el viernes 16 de febrero. Sin embargo, la fecha de entrada no fue el 16, sino el 19 de febrero, tal como adelantó y mantuvo OKDIARIO ese mismo día 19 de febrero.

El caso del ex marido de Mónica Oltra, dio pie, en su día, a una segunda investigación judicial. En este caso, abierta para conocer si cargos y/o personal de la consejería que dirigía Mónica Oltra, ex vicepresidenta del Gobierno valenciano con Ximo Puig y cex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por el ex marido de la propia Oltra.

A este segundo caso es al que se conoce como caso Oltra. Hasta la fecha, arroja un balance de 16 imputados. Entre ellos, la propia Mónica Oltra, por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.