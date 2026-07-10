Detenido en Murcia uno de los sospechosos de tirotear a un hombre en Alicante tras 16 meses a la fuga

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en Ceutí (Murcia) a un varón de 65 años, cuya nacionalidad no ha trascendido, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas. Ambos, en relación al tiroteo ocurrido en marzo de 2025 en la localidad de Villajoyosa, en Alicante, en el que resultó herido el conductor de un vehículo. El juez ha decretado para el detenido prisión provisional. El vídeo del momento de la detención es el que ilustra esta información.

En marzo de 2025, tres hombres se desplazaron hasta un domicilio en Villajoyosa. Iban, presuntamente, a reclamar una deuda. Sin embargo, la tragedia se desencadenó de repente. Desde el inmueble, se efectuaron varios disparos dirigidos supuestamente al vehículo en que se desplazaban los tres varones antes citados. Las balas atravesaron la carrocería y fueron a impactar al conductor, causándole heridas en un pie y en el abdomen.

Las investigaciones inicialmente desarrolladas por el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villajoyosa apuntaban a que en el tiroteo se habían empleado, al menos, dos armas de fuego distintas. Una corta. Y otra, una escopeta. Luego, fueron identificados los presuntos autores materiales, que se habían dado a la fuga, por lo que se emitió contra ellos una orden europea de detención y entrega.

La búsqueda se ha alargado por espacio de un año. Pero, finalmente, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Murcia, ha logrado la ubicación en que se hallaba oculto uno de los fugitivos. Una vivienda en la localidad de Ceutí, en Murcia.

A este último, en el transcurso del registro que se ha producido durante la detención, se le ha intervenido un arma semiautomática. El arma se encontraba municionada y con ocho cartuchos. Los investigadores creen que esa misma arma puede estar relacionada con el tiroteo de marzo de 2025 en Villajoyosa. Una cuestión que aclarará el correspondiente análisis balístico que se está llevando a cabo.