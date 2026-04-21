El Consejo del Poder Judicial tiene hace un año quejas de la juez de la DANA que no ha contestado

El próximo 14 de mayo se cumplirá un año, 365 días, desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió la primera queja contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra por la instrucción de la causa de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. A esa primera queja formal, han seguido varias ampliaciones. Y otras más de otro de los letrados. Pero, hasta la fecha, y a pesar del tiempo transcurrido, el citado Consejo, que preside Isabel Perelló desde septiembre de 2024, no ha respondido ni a una sola de las quejas presentadas contra Ruiz Tobarra. Un hecho que está generando un hondo malestar en torno al caso y entre varias de las partes. De hecho, algunas ya están estudiando otras vías y medidas tras reclamar infructuosamente al CGPJ celeridad en la resolución de esas quejas.

La primera de esas quejas y sobre la que el Consejo General del Poder Judicial sigue sin pronunciarse es la interpuesta el 14 de mayo de 2025, solo tres meses después de que Ruiz Tobarra tomara las riendas de la causa. La presentó Eduardo de Urbano, el letrado que dirige la defensa de la ex consellera Salomé Pradas, investigada en la causa.

El letrado pedía al Consejo del Poder Judicial que investigara a Ruiz Tobarra por abrir la instrucción a su marido. Un tema que aún hoy, casi un año después, continúa en ese órgano. De hecho, este mismo mes de abril, otro letrado, el abogado José María Bueno, que dirige la defensa del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, solicitó al CGPJ que tomase declaración testifical a la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que estaba en ese juzgado cuando se produjeron los hechos y a los funcionarios de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza Número 3, para que digan si el juez Jorge Martínez Ribera, marido de la magistrada que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, «pudiera haber intervenido en más declaraciones de perjudicados».

Otro letrado, Rubén Gisbert, pidió a finales del pasado mes de marzo, que el Consejo General del Poder Judicial se pronunciara acerca de si el marido de la juez de la DANA estaba o no habilitado para actuar en la Sala.

Se da la circunstancia de que en un espacio de tiempo mucho menor a los últimos 12 meses, otros organismos sí han respondido a las partes con mucha más agilidad frente a sus reclamaciones. En concreto, el Colegio de Abogados de Valencia recibió y resolvió conceder el amparo frente a la juez a dos de los letrados personados en la causa, José María Bueno y Pilar Esquinas.

Y se da también la circunstancia de que el propio Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, en un tiempo aún menor, rechazó el recurso presentado por la juez frente, precisamente, a ese amparo previo otorgado por el Colegio de Abogados de Valencia al letrado José María Bueno. El Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía advirtió a la vez a Ruiz Tobarra que incoar un expediente sancionador a un letrado por el hecho de pedir pruebas acerca de la injerencia del marido de la propia magistrada en la causa «coarta» la «libertad e independencia» del abogado.