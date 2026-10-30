Catalá saca adelante el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de Valencia: 1.361 millones de €

La actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, cerrará la actual legislatura con el mayor presupuesto en toda la historia del ayuntamiento de la tercera ciudad de España: 1.361,14 millones de euros para el próximo año 2027. Este viernes, el pleno ha aprobado provisionalmente estas cuentas con los votos de los concejales del PP, de Vox y los dos no adscritos, Juanma Badenas y Cecilia Herrero. Estos dos últimos ediles mantendrán sus delegaciones hasta la conclusión de la legislatura. La aprobación definitiva de estas cuentas se producirá en diciembre. Con ello, María José Catalá cerrará una legislatura en la que ha sacado adelante los cuatro presupuestos correspondientes. Uno por año.

En síntesis, esos 1.361,14 millones de euros suponen un incremento del 8,8% respecto a los de este año 2026, que se elevan a 1.250,94 millones de euros. Y superan en más de 300 millones a los últimos aprobados por la izquierda, en 2023, que ascendían a 1.042,86 millones de euros.

El presupuesto consolidado también crece para el próximo 2027, hasta los 1.580,35 millones. Un 11,7% más que el de este 2026, que es de 1.415,3 millones de euros. Unos 400 millones de euros por encima del último aprobado por la izquierda, el de 2023, que fue 1.145,8 millones de euros.

Las nuevas cuentas municipales para 2027 priorizan la vivienda, la seguridad, la respuesta ante las emergencias, la limpieza y los espacios naturales. Además, consolidan la mayor rebaja fiscal de la historia del ayuntamiento, iniciada ya en 2024. Las inversiones reales y transferencias de capital alcanzan los 278,9 millones. Crecen un 18,7% respecto al año anterior y superan de largo los 137,68 millones de euros destinados a la inversión por el último gobierno local de la izquierda.

El presupuesto total destinado a vivienda será 39,12 millones de euros para construir viviendas en diferentes ubicaciones en el marco del denominado Plan+Vivienda, así como la rehabilitación de edificios o medidas como la Agencia Municipal de Alquiler, con 300.000 euros.