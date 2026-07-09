Carlos Baño doblega a la izquierda y toma posesión tras ser reelegido presidente de Cámara Alicante

Carlos Baño ha sido reelegido este jueves presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante. La reelección se ha producido en la sesión constitutiva del nuevo Pleno para el mandato hasta 2030, con la participación de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. En esta misma sesión ha quedado elegido, también, el nuevo comité ejecutivo de la institución.

Con la sesión de este viernes, presidida por el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, culmina un duro proceso electoral en que Baño ha doblegado a la izquierda y sabido mantener la unidad empresarial en torno a su persona. Ahora, se inicia una etapa orientada a continuar impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada.

El nuevo Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante queda integrado por:

Presidente : Carlos Baño Marhuenda (Tescoma Retail España SL)

: Carlos Baño Marhuenda (Tescoma Retail España SL) Vicepresidente primero : Jesús Navarro Alberola (Jesús Navarro SA)

: Jesús Navarro Alberola (Jesús Navarro SA) Vicepresidenta segunda : Eva Miñano Gómez (Hermisan SA)

: Eva Miñano Gómez (Hermisan SA) Tesorero : Rafael Hierro Martín (Juguetes Industriales SAU)

: Rafael Hierro Martín (Juguetes Industriales SAU) Vocal : Silvia Castelló Such (Nou Manolín SA)

: Silvia Castelló Such (Nou Manolín SA) Vocal : Fidel García Soriano (Studio Ilana SL)

: Fidel García Soriano (Studio Ilana SL) Vocal : Vicente Pastor Pérez (Avecal)

: Vicente Pastor Pérez (Avecal) Vocal : César Quintanilla Ripoll (Laboratorios QPharma SL)

: César Quintanilla Ripoll (Laboratorios QPharma SL) Vocal: María José Rocamora Cañizares (Mariola Urbana SL)

En la que ha sido su primera intervención tras ser reelegido, Carlos Baño ha destacado que, hace cuatro años, pidió confianza para transformar la Cámara. «Hoy, esa transformación está en marcha». En este sentido, ha explicado que la entidad «ha vuelto a ocupar el puesto que le corresponde como referente económico y empresarial» de la provincia de Alicante. Y que este segundo mandato «servirá para culminarla».

Además, Carlos Baño ha subrayado que «hemos reforzado la formación, como nuestra principal seña de identidad; apoyado la internacionalización, la innovación y el emprendimiento, impulsando espacios de encuentro empresarial, generando oportunidades para los jóvenes y estando al lado de quienes más lo necesitaban».

Carlos Baño ha recordado que «cuando iniciamos el mandato, la Cámara con un presupuesto de 3,7 millones de euros», en tanto que ahora, «cerramos el ejercicio con cerca de 12 millones de euros y resultados positivos». Lo que «no es solamente una cifra. Es la demostración de que hemos multiplicado la capacidad para ayudar a las empresas, atraer más recursos y poner en marcha nuevos proyectos».

Según ha explicado: «Se han conseguido captar cerca de siete millones de euros de fondos europeos que, de otra manera, se habrían ido a otros territorios». Además, se han desarrollado más de 630 acciones formativas; más de 9.500 personas han pasado por las aulas de la Cámara; más de 35.000 personas se han beneficiado de alguno de los programas y actividades impulsados por la entidad. Y se han firmado 37 convenios con ayuntamientos: «Hoy, la Cámara está mucho más cerca de las empresas y presente en toda la provincia trabajando junto a los municipios», ha concluido.

Entre los principales logros del anterior mandato, Carlos Baño ha destacado el Campus Cámara CEU, una apuesta decidida por la formación, el talento y la conexión entre universidad y empresa; la Cámara como sede universitaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Alicante para la impartición del Grado Universitario en Business Intelligence, una titulación alineada con las necesidades reales de la empresa y orientada a atraer y retener el talento.

El Cámara Business Club, un espacio de encuentro donde reflexionar sobre los grandes retos de la economía alicantina; Alicante Gastronómica Solidaria, un evento que se ha consolidado como un revulsivo del sector debido al gran impacto internacional que generan las excelencias de sus contenidos.

Finalmente, Carlos Baño ha destacado que «queremos continuar siendo una institución útil, abierta y cercana a las necesidades de las empresas, fortaleciendo la formación como el gran eje futuro de la Cámara». Algo que ha asegurado que «lo haremos desde el diálogo y el consenso con la patronal y el resto de asociaciones y organizaciones empresariales de esta provincia».

El nuevo Pleno está integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia de Alicante y constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara Alicante.

Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la provincia de Alicante, con presencia de compañías referentes de sectores como la industria, la logística, la alimentación, el comercio, la construcción, la banca, la innovación, el turismo, la salud y los servicios, junto a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV).

Cámara Alicante cuenta con una historia de 140 años. Es una corporación de derecho público que representa los intereses generales de las empresas de la provincia de Alicante y trabaja para mejorar su competitividad mediante servicios especializados de internacionalización, formación, innovación, digitalización y apoyos al sector empresarial.

La composición del Pleno de Cámara Alicante 2026-2030 es la siguiente:

Miembros electos:

Gema Amor Pérez (Inversiones Carbamar SL)

Vicente Armengol Climent (Vicente Armengol Climent)

Carlos Baño Marhuenda (Tescoma Retail España SL)

Álvaro Baño Morató (Tescoma España SL)

Fidel Bernabeu Canales (Harinas La Encarnación SL)

Jorge Francisco Brotons Campillo (SAT N9359 Bonnysa)

Ruth Candela Vico (Movil SA)

Concepción Carrasco Terol (Bercandiet SL)

Silvia Castelló Such (Nou Manolín SA)

Luis Castillo García (Hotel Alicante Siglo XVIII SL)

Manuel Ciges Faura (Radiobit Sistemas SL)

Luis Crespo Morote (Rivagua 2023 SL)

María Asunción Díaz Ros (Gastronomía Ilicitana SL)

Manuel Fernández Cañadas Díaz (Nuestro Pequeño Mundo Viajes SL)

María Lourdes García Altozano (El Forn De La Talaia SLU)

Rocío García Robles (Hita& Port Sociedad De Agencia De Seguros SL)

Pablo Julián Garrigós Ibáñez (Pablo Garrigós Ibáñez SL)

Francisco Gisbert Miralles (Gestaser Obras Y Servicios SL)

Matilde Hernández Romero (Hernández Romero, Matilde)

Rafael Hierro Martín (Juguetes Industriales SAU)

Enrique Laura Martínez (Ebanistería Y Decoración Laura SL)

Eduardo López Pérez (Terrapilar SAU)

Josep Salvador Llorca Gomis (Llorca Group Hispania SL)

Agustín Llorca Ramírez (Chocolates Marcos Tonda SL)

Antonio Marco Riquelme (Antonio Marco SL)

Juan Enrique Martín Álvarez (Ibidem IP, SLU)

Raquel Mas Puig (Delta Alfombras SL)

María Rocío Pajares Salinas (Industria Zapatera SA)

Ignacio Pérez Roman (Kento Salud SL)

Hugo Quintanilla Ripoll (Señoríos de Relleu SL)

Alejandro Rico Tudela (Alejandro Rico SL)

Juan Bautista Riera Sánchez (Solar Senses SLU)

María José Rocamora Cañizares (Mariola Urbana SL)

Javier Venancio Ruiz Domínguez (Grupo Indox España SL)

Julio Juan Sánchez Sánchez (Energy Sistem Technology SA)

Juan José Sellés Pérez (Bardisa y Cía SL)

José Pedro Serrano Gómez (Metálica Octavio Serrano SL)

Aurora Torres Mora (Cipta Spain SL)

María del Mar Valera Samblas (Valera Samblas María del Mar)

Jaime Vives Ivars (Vives Consultores y Asesores SLP)

Vocales de mayor aportación voluntaria

Raúl Segundo Arias Brufal (Eventual, S.L.)

Gonzalo Francisco Castelló Gómez (Tártaros Gonzalo Castelló, S.L.U.)

Fidel García Soriano (Studio Ilana, S.L.)

Francisco Gómez Andreu (Gómez y Sirvent, S.L.)

Alfredo Enrique Plácido Iñesta Beltra (Alfredo Iñesta, S.L.)

Ramón Mayo González (Logisland, S.A.)

Eva Miñano Gómez (Hermisan, S.A.)

Ezequiel Moltó Seguí (Corporación Empresarial Vectalia, S.A.)

Jesús Navarro Alberola (Jesús Navarro S.A.)

Ana Ponsoda Aracil (Banco Sabadell, S.A.)

César Arístides Quintanilla Ripoll (Laboratorios Q Pharma, S.L.)

Sergio Sánchez Ríos (Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta)

Vocales designados por la CEV