Tienes un tesoro en la basura: científicos del MIT emplean botellas de plástico usadas para un puente de 12 metros más resistente que si fuera de madera

Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desarrollado un método para convertir botellas de plástico de un solo uso en materiales de construcción. Según el MIT, la empresa nacida de ese trabajo suministró las cerchas de un puente de unos 12 metros en un humedal de Massachusetts.

El material combina plástico triturado y fundido con fibra de vidrio fabricada en Estados Unidos, una mezcla más resistente que la madera. Con ella, grandes impresoras 3D fabrican piezas como cerchas para suelos, paredes, techos y puentes, además de cimientos y terrazas para viviendas.

La compañía, Atlas Building Composites, surgió de MIT HAUS (Home Architecture for Universal Sustainability, que significa ‘arquitectura de viviendas para la sostenibilidad universal’), un proyecto de investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT. Actualmente, sus cofundadores trabajaron con la Oficina de Licencias Tecnológicas de la institución para llevar la técnica al mercado.

¿Cómo es el puente de 12 metros hecho con botellas de plástico en Massachusetts?

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos encargó el puente de 12 metros para un humedal de Massachusetts. Atlas Building Composites aportó las cerchas de material compuesto reciclado, fabricadas en Estados Unidos. La instalación de la estructura llevó menos de un día.

El proceso arranca con el plástico de las botellas de agua, que la empresa tritura, funde y une con fibra de vidrio. El resultado es un material compuesto más resistente que la madera, con el que unas impresoras 3D de gran tamaño fabrican las piezas finales.

Además, los plásticos reciclados duran más que la madera, sobre todo en estructuras en contacto con el suelo o con el agua. Actualmente, las piezas de Atlas sostienen graneros, cobertizos, terrazas y muelles.

«Si un material entra en el mundo de la construcción y cumple su función, se va a usar durante mucho tiempo», explicó Matt Pouliot, cofundador de Atlas Building Composites y exsenador de Maine.

Las cifras de producción de las cerchas de plástico reciclado del MIT

Según las investigaciones del MIT, las impresoras 3D del proyecto fabrican una cercha de material compuesto en menos de 13 minutos. Cada pieza soporta más de 1.800 kilos y cumple normas clave de construcción.

En el laboratorio, el equipo del MIT alcanzó una producción de entre 27 y 36 kilos de piezas por hora. Los sistemas de fábrica de Atlas llegan a entre 68 y 90 kilos por hora. Cada célula de fábrica produce en un día la estructura de una vivienda pequeña.

«Existe la posibilidad de que nuestra plataforma de fabricación robótica produzca cada pieza a un coste menor que el moldeo por inyección», afirmó A.J. Perez, presidente y cofundador de Atlas Building Composites e investigador del MIT.

¿Por qué la empresa del MIT recicla las botellas de plástico sin agua?

Atlas Building Composites recicla el plástico sin usar agua. Según Pérez, ese paso permite llevar la tecnología a países con acceso limitado a ese recurso.

«Esto es clave para democratizar el reciclaje. Ahora, todos los países del mundo, sin importar su acceso al agua, podrán hacer algo con su plástico», señaló Pérez.

Según el sitio oficial de Atlas Building Composites, la empresa apuesta por microfábricas modulares que convierten residuos plásticos en piezas estructurales cerca de los mercados de construcción. La compañía negocia con socios internacionales de franquicia para desplegar sus sistemas Atlas Factory Stack en todo el mundo.

«La forma antigua de hacer las cosas sería una enorme fábrica en China», recordó Pérez, que defiende un modelo de producción local. «Queremos que esto sea local para beneficiar a las comunidades locales. El plástico ya está en todas partes», añadió.

Entre los productos actuales de la empresa figuran unos cimientos de material compuesto, ligeros y duraderos, pensados para reemplazar a los de hormigón. Resisten la corrosión, permiten una instalación más rápida y abaratan el transporte.

El origen del proyecto del MIT para levantar 1.000 millones de viviendas

Perez puso en marcha MIT HAUS en 2019 junto a David Hardt, profesor de Fabricación del MIT. El objetivo inicial del proyecto era hacer posible la construcción de 1.000 millones de viviendas en un plazo de 30 años.

Sin embargo, el equipo advirtió que los materiales para esas casas tensionarían las cadenas de suministro globales. Levantarlas con métodos convencionales exigiría duplicar la capacidad mundial de producción de hormigón y aceleraría la deforestación global.

«Ahí se encendió la bombilla. Hay otro problema que tiene la humanidad, que son 8 gigatoneladas de plástico», recordó Pérez. Esas 8.000 millones de toneladas de plástico contaminan océanos, ríos y ciudades.

«Nuestra misión es convertir la contaminación por residuos plásticos en materiales compuestos duraderos para construir 1.000 millones de viviendas», afirmó el cofundador de Atlas.

«No se pueden separar estas cosas entre sí. No estamos aquí solo para construir casas, y no estamos aquí solo para reciclar plástico», concluyó Pérez.