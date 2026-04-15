¿En qué consiste la rehabilitación de 45 días que los astronautas de la misión Artemis II deben hacer tras su regreso a la Tierra?

Tras el éxito de la misión Artemis II, se estima que los astronautas de la NASA sufrieron una pérdida de masa muscular que ronda entre el 1 y 2%, especialmente en piernas y espalda. El proceso de rehabilitación se extenderá a 45 días, que incluirán rutinas intensivas de fisioterapia y ejercicio. Los especialistas además controlarán la redistribución de líquidos en su cuerpo y posibles alteraciones visuales.

La exposición de los astronautas a la microgravedad y las fuerzas extremas de la reentrada a la atmósfera demandan una intervención de manera inmediata y sostenida. Sus cuerpos deben readaptarse a la gravedad, ya que pueden sufrir desorientación, mareos y náuseas. Los especialistas, además, monitorean otras cosas como la densidad ósea y la capacidad cardiovascular.

El efecto más inmediato de los astronautas al volver a la superficie de la Tierra es la pérdida del equilibrio. En el espacio, el sistema vestibular se desactiva ante la ausencia de gravedad.

Efectos del Artemis II

Uno de los principales efectos de la microgravedad es la pérdida de masa muscular. Al no haber gravedad, los músculos de piernas, espalda y cuello dejan de trabajar con la misma intensidad y eso tiene como resultado que se reduce su volumen.

En condiciones normales, el cuerpo humano utiliza constantemente estos grupos musculares para mantenerse erguido, caminar o realizar movimientos cotidianos. Sin embargo, al estar en el espacio, los astronautas flotan y requieren mucho menos esfuerzo físico para desplazarse, lo que hace que el organismo «ahorre energía» y reduzca el tejido muscular que considera innecesario.

Los astronautas de la misión regresaron a la Tierra, siendo el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, con una duración aproximada de 10 días y una distancia recorrida de más de 690.000 millas. La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ha batido récords al viajar más lejos de la Tierra que cualquier ser humano.