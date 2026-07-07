Un niño de 6 años encuentra una espada vikinga de 1.200 años mientras buscaba piedras para un trabajo del colegio

Una excursión escolar de recogida de piedras en un colegio de la región de Innlandet (Noruega) finaliza con un descubrimiento histórico. Henrik Refsness Mørtvedt, un niño de tan sólo seis años, encontró una antigua espada de hierro de aproximadamente 1.200 años de antigüedad. El pequeño observó un objeto metálico que sobresalía del suelo en un campo recién arado. En un primer momento se creía que era un viejo trozo de hierro, pero sus profesores avisaron a las autoridades arqueológicas tras percatarse de que podría tratarse de una pieza antigua.

¿De dónde proviene la espada?

Los arqueólogos encargados de estudiar y examinar la espada afirmaron que este objeto pertenece al período merovingio o a los primeros años de la era Vikinga. Se trata de una espada de un sólo filo, un arma poco común que fue utilizada entre los siglos VIII y IX y que representa una etapa de transición en la historia de Escandinavia. Los especialistas dictaminan que este tipo de espadas eran objetos de gran valor, reservados para personas de alto estatus social debido al complejo proceso de fabricación.

¿Qué pasará con la espada?

La espada posee un alto nivel de oxidación al permanecer enterrada durante más de un milenio y conserva una forma bastante definida como para permitir su estudio. Además, el objeto ha sido trasladado al Museo de Historia Cultural de Oslo; allí será sometido a un proceso de conservación, radiografías y análisis metalúrgicos. Estas investigaciones ayudarán a fijar su antigüedad exacta, el origen del hierro utilizado en su fabricación y si fue empleada en combate o con fines ceremoniales.

Un descubrimiento único

Los expertos consideran que encontrar una espada completa de esta época es algo poco frecuente. Además, la región de Hadeland es conocida ya por tener importantes restos arqueológicos relacionados con los primeros asentamientos escandinavos. Este hallazgo podría ofrecer nuevas pistas sobre la evolución de las armas, la organización social y el desarrollo de las primeras comunidades que dieron origen a la cultura vikinga.