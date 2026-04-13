Un muro de 80 kilómetros bajo el mar: el plan de última hora para salvar el glaciar del Juicio Final

El plan de última hora para salvar el glaciar del Juicio Final pone los pelos de punta, nada más y nada menos que la construcción de un muro de 80 kilómetros bajo el mar. Estamos viendo llegar una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Sin duda alguna, estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más.

El planeta nos manda más de un mensaje importante que puede acabar siendo el que nos dará la oportunidad de realizar un destacado cambio de ciclo. Cada detalle puede convertirse en una señal de emergencia de un planeta que parece que nos aportará algunos detalles destacados. Este glaciar que se ha convertido en uno de los más famosos de todos los tiempos puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que van de la mano y que podrían acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará una solución a un problema que va en aumento y que puede ser clave que tengamos en cuenta.

80 kilómetros bajo el mar se puede construir un muro

El ser humano es capaz de obras faraónicas con la tecnología actual. Hace unos años, sería impensable pensar en construir un muro a 80 kilómetros bajo el mar. Un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve y que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Es momento de poner en práctica determinados elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, deben convertirse en un detalle que podría acabar siendo esencial. Esta obra de ingeniería que parece sacada de una película de ciencia ficción, acabará siendo una realidad en breve.

Es cuestión de ponernos manos a la obra con el rescate de un símbolo de nuestro planeta que parece que llega con más fuerza que nunca y que puede acabar siendo un detalle realmente sorprendente. En estos días en los que podremos sumergirnos de lleno en algunos ingredientes que acabarán siendo esenciales, nada mejor para hacerlo que ser conscientes de lo que nos está esperando.

El glaciar del Juicio Final puede estar en peligro, algo que puede hacernos pensar en algunos cambios destacados para hacer del planeta un sitio mejor.

Este es el plan de última hora para salvar el glaciar del Juicio Final

Los expertos de Interesting engineer nos explican en un reciente artículo que: «El glaciar Thwaites en la Antártida Occidental se está derritiendo más rápido de lo que los científicos esperaban, y un grupo de ingenieros e investigadores climáticos ahora quiere bloquear físicamente el agua cálida del océano para frenar su colapso. Su propuesta implica construir una barrera masiva anclada en el lecho marino para reducir la pérdida de hielo de lo que a menudo se llama el glaciar Doomsday. Los thwaites ya representan alrededor del cuatro por ciento del aumento anual del nivel del mar a nivel mundial. Con aproximadamente 74.000 millas cuadradas, el glaciar contiene suficiente hielo para elevar el nivel global del mar en unos 65 centímetros si se derrumba por completo».

Siguiendo con la misma explicación: «La idea proviene del Seabeded Curtain Project, una colaboración entre científicos, ingenieros y expertos en políticas que argumentan que los recortes de emisiones por sí solos pueden no ser suficientes para estabilizar el glaciar. En su lugar, proponen instalar una cortina submarina flexible diseñada para evitar que las cálidas corrientes oceánicas lleguen a la parte inferior del glaciar. El telón no detendría el cambio climático. Su objetivo es ralentizar la tasa de pérdida de hielo, ganando tiempo a medida que las reducciones de emisiones globales surten efecto».

Este proyecto es uno de los más ambiciosos de la humanidad: «La estructura propuesta tendría poco menos de 0,1 millas (152 metros) de altura y se extendería aproximadamente 50 millas (80 kilómetros) a través de partes clave del lecho marino frente al glaciar Thwaites. Anclada en el fondo del océano, la cortina actuaría como una barrera física, limitando el flujo de agua de mar cálida que derrite la plataforma de hielo desde abajo. Los equipos de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chicago, la Universidad de Nueva York, el Dartmouth College, el Instituto Alfred Wegener, NIVA, Aker Solutions y el Centro Ártico de la Universidad de Lapond están involucrados en el esfuerzo. La hoja de ruta del proyecto incluye una fase de investigación de tres años centrada en la selección de materiales, el diseño de amarre y las pruebas de prototipos».

Una obra magna del ser humano que realmente puede convertirse en una de las más famosas de estos días.