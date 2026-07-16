Mientras en Holanda se asan con la ola de calor, China elimina los aires acondicionados y los sustituye por una ‘niebla’ que reduce hasta 8ºC la temperatura

China ha desarrollado un nuevo sistema de niebla artificial que es capaz de rebajar las temperaturas de las ciudades hasta 8 grados. Este nuevo avance se está poniendo a prueba en la ciudad de Yuncheng, que acostumbra a rozar los 40 grados durante el verano. Esta joya de la ingeniería china funciona a través de unos sensores que activan estos dispositivos que están situados en las fachadas de los edificios, que también sufren una pérdida de temperaturas en cuestión de minutos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este sistema de niebla artificial en China.

China sigue demostrando día a día su supremacía tecnológica y su última gran obra tiene que ver con un sistema de nebulización para reducir la temperatura de las ciudades. El gigante asiático también sufre durante los meses de verano olas de calor extremo que llevan los termómetros a 40 grados y ya se está armando, visto un problema en esta materia que puede llegar en un futuro. Además, de paso también tiene repercusiones positivas en lo que respecta al consumo de energía.

La última joya de la ingeniería china es un sistema de niebla artificial que puede bajar la temperatura de las ciudades en cuestión de minutos. Todo ello es gracias a una infraestructura situada en las fachadas de los edificios que tiran unas pequeñas gotas de agua fría que se encargan de enfriar el aire. Lógicamente, este agua cumplirá solo la función de rebajar las temperaturas y no mojará a los viandantes.

La niebla de China para bajar las temperaturas

Este sistema de niebla artificial se está poniendo a prueba en la ciudad china de Yuncheng, una zona del país que suele rondar los 40 grados durante los días más calurosos del verano. Este nuevo sistema lleva incorporada una serie de sensores que activarán la niebla cuando se sobrepase la temperatura programada y de esta manera se activará un mecanismo de refrigeración por evaporación que se encargará de enfriar el aire.

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En resumen, esta niebla artificial hará que las temperaturas bajen en las ciudades hasta 8 grados en cuestión de minutos. Esto también tendrá repercusiones positivas en los edificios en los que estén situados estos sistemas, ya que rebajará los grados de las fachadas, generando un mayor ahorro para las personas que habiten en estos pisos.

Una de las cuentas pendientes de este sistema de niebla artificial que se está probando en China tiene que ver con el consumo de agua y cómo podría afectar a zonas en las que este preciado bien es escaso. Por ello, la cuenta pendiente de los ingenieros chinos es crear una tecnología que evite que el agua reciclada o filtrada pueda contaminar a los ciudadanos. Una de las ventajas de este sistema es que, al rebajar la temperatura de las ciudades, se hará un menor consumo energético, algo que es muy importante viendo la crisis energética que se avecina en un futuro por el creciente uso de la inteligencia artificial, el cierre de plantas destinadas a producir energía y el aumento de fabricación de los vehículos electrificados.