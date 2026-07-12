China desafía las leyes naturales y crea un motor que cambia de forma en el aire en distintas velocidades y es reutilizable

Crea un motor que cambia de forma en el aire en distintas velocidades y es reutilizable, China desafía por completo las leyes naturales. Es importante estar preparados para afrontar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos consiguiendo estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Será el momento de aprovechar este tipo de detalles que tenemos por delante y que pueden acabar cambiando por completo nuestro mundo.

China empieza a convertirse en los que nos dará un coche que parecerá que llega de una película de ciencia ficción. De tal forma que quizás podremos empezar a visualizar una novedad plena que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. Este motor que podría acabar siendo un paso importante en unas jornadas en las que realmente necesitamos aprovechar al máximo cada recurso y hacerlo de tal forma que conseguirá ofrecernos un cambio de ciclo que hasta la fecha desconocíamos. Este motor puede ayudarnos a conseguir un importante cambio en la manera de crear unos coches que pueden ser el futuro.

Estas leyes naturales que China ha conseguido saltarse

Sin duda alguna, estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará una novedad plena en estos días en los que cada pequeño gesto puede contar. Es momento de tener en consideración lo que puede pasar en un mundo de la automoción.

Hace tiempo que se han acabado convirtiendo en los autores de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos ayudarán a movernos a toda velocidad de una manera diferente. Una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a descubrir con este tipo de avances.

Crear un motor que puede cambiar de forma en el aire, será algo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Siendo uno de los detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar desde un punto de vista totalmente diferente.

La última tecnología que nos descubre China puede cambiarlo todo por completo. En especial cuando estamos ante un giro radical que quizás nos hará pensar en una forma de reutilizar que puede ser esencial en estos días en los que el futuro pasa por una nueva forma de crear motores de propulsión.

Crea un motor que cambia de forma en el aire en distintas velocidades y es reutilizable

Los ingenieros chinos han conseguido crear un elemento que parecía imposible de determinar, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que fuera posible modificar este sistema que realmente puede acabar siendo el que nos dará un futuro con unos coches que parecerán sacados de una película de ciencia ficción.

Tal y como publica un reciente articula de The South China Morning Post: «En una instalación de prueba en China, un motor hipersónico que remodela su canal de flujo de aire interno, al igual que un ajuste y relajación de la garganta, ha operado continuamente desde un Mach 1.8 relativamente modesto (casi el doble de la velocidad del sonido) hasta Mach 6 sin fallar.

¿Y el material que evitó que los gases sobrecalentados se escaparan? Esencialmente el mismo mineral negro que se encuentra dentro de un lápiz: el grafito. Durante años, los motores de este tipo no podían encenderse hasta que la aeronave ya había alcanzado Mach 4, lo que significaba que se necesitaba un propulsor de cohete separado para acelerar primero, lo que aumentaba costos y complejidad».

Siguiendo con la misma explicación: «Ahora, los investigadores de la Universidad Politécnica Northwestern y el Instituto de Maquinaria de Energía de Beijing dicen que han resuelto un problema que ha desconcertado a los ingenieros durante décadas. Hicieron funcionar el ramjet de geometría variable, un tipo de motor a reacción que respira aire sin compresor en movimiento, en una instalación basada en tierra que simula condiciones de vuelo de alta velocidad La garganta de la cámara de combustión del motor, un componente metálico móvil que se aprieta y se relaja para controlar el flujo de aire a diferentes velocidades, se ajustó en un tercio de segundo mientras inhala gases a 1.650 grados Celsius, según un artículo publicado en el Journal of Propulsion Technology el 28 de mayo».

Una solución que podría cambiar el mundo de la automoción por completo: «Un ramjet que puede alterar su forma interna se considera el santo grial del campo: ahorra peso, quema combustible de manera más eficiente y abre la puerta a vehículos hipersónicos reutilizables. El problema es que cada articulación en movimiento debe formar un sello hermético contra los gases que se precipitan a un calor y una velocidad extremos. Los diseños anteriores filtraron gas caliente tan severamente que la mayoría de los países abandonaron el enfoque. El equipo chino resolvió el problema con un sello de dos capas: un anillo flexible de fibra cerámica que absorbe el choque térmico inicial, respaldado por un anillo de embalaje de grafito. Y el grafito hizo el trabajo pesado. Por sí solo, el sello de cerámica se escapeó como un tamiz. Con el embalaje de grafito escondido detrás de una pequeña cámara de amortiguación, la fuga cayó a solo el 1,9 por ciento de lo que había sido».