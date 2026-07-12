Las marcas chinas convierten el festival de la velocidad de Goodwood en un reto contra las marcas europeas

Por primera vez en su historia, el Festival de Velocidad de Goodwood se ha convertido en el escenario elegido por los fabricantes chinos para retar a Europa. Junto al estreno de nuevos modelos destinados, las marcas procedentes de China han desvelado nuevas soluciones de carga para coches 100% eléctricos, concept cars y robots en medio del aumento de la competencia entre Bruselas y Pekín.

El mayor evento de coches del Reino Unido ha acogido el debut mundial de dos concept cars de MG. La marca del gigante automovilístico SAIC ha presentado el concept car MG GO, que, tal y como ha avanzado este diario, podría producirse en España. Se trata de un hatchback eléctrico del segmento B que se lanzará en 2027; y el MG Cyber Concept, un SUV prestacional del segmento D en la era eléctrica.

Juntos, estos dos concept cars demuestran la avanzada ingeniería y tecnología de MG, y la visión de la marca de llevar su herencia deportiva hacia modelos excepcionales diseñados para todos los públicos. La tecnología avanzada de MG también ha ocupado un lugar protagonista en Goodwood, con robots de última generación en un Future Motion Show que demuestra las capacidades de la firma china en IA, conducción autónoma inteligente y conectividad.

Como escaparate de las últimas innovaciones de la creciente gama de vehículos MG, la marca también exhibe en Goodwood seis de sus modelos Plug-in Hybrid, Hybrid+ y eléctricos más avanzados. Entre ellos se incluyen el MGS9 PHEV, el primer SUV grande de siete plazas de la firma china, y el estilizado MG4 EV Urban, ambos presentados a principios de este año; así como el MG HS Plug-in Hybrid, el MG ZS Hybrid+, el MG IM5 y el MG Cyberster.

Las marcas chinas en Goodwood

Goodwood ha sido testigo del estreno mundial del MG GO, un hatchback compacto eléctrico del segmento B, que explora un concepto retrofuturista inspirado en algunos de los diseños más jóvenes y expresivos de MG de mediados del siglo XX. La identidad y el espíritu marcadamente británicos de MG han sido reinterpretados para una nueva generación que anticipa un futuro modelo previsto para su lanzamiento en 2027 bajo el nombre de MG 2, cuya producción se baraja adjudicar a España al tratarse de un modelo 100% eléctrico y de tamaño contenido.

Este concept, junto con el futuro modelo de producción, ha sido diseñado íntegramente por el equipo del MG Design Centre de Londres, dirigido por su director de Diseño, Carl Gotham. La intención detrás de su diseño nunca fue crear una pieza nostálgica de exposición, sino algo contemporáneo y relevante: un coche compacto con verdadero atractivo emocional, concebido para diferenciarse en un segmento altamente competitivo, con una presencia equilibrada, lúdica e inmediatamente cautivadora.

Nuevos modelos de MG

Mientras, el MG Cyber Concept anticipa un futuro modelo SUV grande del segmento D. Se inspira en dos capítulos definitorios de la historia de MG: la búsqueda incansable de la velocidad, encarnada por el legendario EX181, vehículo que batió los récords de velocidad en la Tierra; y el espíritu de innovación y reinvención que sigue dando forma a MG en la actualidad.

La idea central detrás del Cyber Concept es ofrecer prestaciones sin compromisos. Busca unir la facilidad de uso diaria con un auténtico disfrute de la conducción, creando un vehículo igualmente adecuado para entornos urbanos, viajes de larga distancia y carreteras emocionantes. Al hacerlo, refleja la convicción de que el placer de conducir debe seguir siendo relevante, accesible y gratificante en todos los aspectos de la movilidad moderna.

Su diseño encarna esta ambición mediante proporciones poderosas, una postura segura y superficies cuidadosamente esculpidas que transmiten atletismo y sofisticación. Cada elemento ha sido concebido para expresar movimiento y energía, creando una fuerte sensación de presencia tanto con el vehículo en movimiento como detenido.