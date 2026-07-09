La china MG pone el foco en España para fabricar su coche eléctrico más pequeño

MG ha presentado en el Festival de Goodwood el nuevo MG GO, un prototipo 100% eléctrico que el fabricante automovilístico chino estudia producir en España. Se trata del modelo más pequeño de la firma, que no llegará a los concesionarios hasta 2027, con el objetivo de reforzar su presencia en el segmento de los utilitarios eléctricos asequibles, donde competirá con modelos como el Renault 5 E-Tech, el Citroën ë-C3 o el BYD Dolphin Surf.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que el nuevo MG GO podría ser el primer modelo de la marca china en producirse en la planta del Grupo SAIC en Ferrol, que contará con una capacidad anual de hasta 120.000 vehículos tras realizar una inversión aproximada de 200 millones de euros.

Su tamaño contenido y su motor 100% eléctrico lo convierte en el candidato perfecto para la planta gallega, en la que MG ya ha anunciado que ensamblarán coches eléctricos o híbridos, destinados al mercado europeo, con los que MG se ahorraría pagar tasas del 45% por los aranceles impuestos por Bruselas al envío de coches 100% eléctricos procedentes de China.

Fábrica de MG en España

El fabricante automovilístico asiático anunció en 2023 su deseo de fabricar en el Viejo Continente ante el éxito de ventas que estaba registrando con MG, pero los aranceles de Bruselas al envío de coches procedentes de China paralizaron todos los procesos y se canceló el anuncio de la planta previsto para verano de 2025.

Ahora el anuncio de la fábrica de MG en Galicia llega en un momento decisivo para la industria automovilística europea, ya que los objetivos de cero emisiones de la Unión Europea (UE) para 2035 continúan impulsando la transición hacia la movilidad electrificada. A través de la fabricación local, el fabricante automovilístico chino refuerza su compromiso con Europa al tiempo que amplía el acceso de los consumidores de toda la región a soluciones avanzadas de movilidad.

Nueva batería de estado semisólido

Además, MG ha confirmado que su recientemente anunciada tecnología de batería SolidCore también se introducirá en futuros modelos Plug-in Hybrid+. Como primer fabricante de automóviles en lograr la producción en masa de baterías de estado semisólido, el fabricante chino ha desarrollado la tecnología de batería semisólida para mejorar aún más la eficiencia, la capacidad y la facilidad de uso de sus sistemas de propulsión electrificados de próxima generación.

Desarrollada a partir de una avanzada arquitectura de estado semisólido que incorpora una estructura tridimensional tipo espinela, la batería ofrece una mayor eficiencia de conversión energética y una respuesta de potencia más rápida que las baterías convencionales de electrolito líquido.

Optimizada específicamente para aplicaciones Plug-in Hybrid+, la batería SolidCore específica proporciona una entrega de potencia más constante, una mayor estabilidad de la autonomía y mejores prestaciones, ofreciendo una mejor experiencia de usuario a cualquier velocidad, en todos los escenarios de conducción y en todas las condiciones climáticas.

Para los clientes, esto se traduce en una mayor confianza al volante. Al reducir el impacto de las bajas temperaturas y de una carga de batería agotada sobre las prestaciones del vehículo, la tecnología de batería SolidCore ayuda a abordar muchos de los compromisos tradicionales asociados a los vehículos híbridos enchufables, ofreciendo una experiencia de conducción más constante y tranquilizadora en todo el rango operativo del vehículo.

Los primeros modelos MG Plug-in Hybrid+ que incorporarán la tecnología de batería SolidCore serán tres nuevos SUV en las categorías de los segmentos B, C y D, ampliarán aún más la oferta de vehículos electrificados de próxima generación de la marca.