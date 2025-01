Hallazgo inesperado en Alemania: el amuleto que tendrá a «la ciencia ocupada durante mucho tiempo»

Alemania y en concreto la ciudad de Frankfurt se ha convertido en el lugar de un descubrimiento que realmente pone los pelos de punta, la ciencia se mantendrá ocupada durante mucho tiempo. Ha llegado el momento de empezar a prepararse para emprender un destacado cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. La historia la podemos escribir y reescribir a medida que junto con la ciencia nos lleguen novedades destacadas que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.

Un simple amuleto se ha convertido en el objeto que lo cambiará todo. Sin duda alguna, ha acabado siendo uno de los elementos que ha acabado marcando un cambio de ciclo que puede afectar de lleno algunos elementos que han acabado siendo fundamentales para la historia de la humanidad. Por lo que, debemos estar preparados para cambiar por completo, la mentalidad frente a determinadas situaciones. Algo tan humano como las religiones parece que ha tenido una expansión distinta a cómo se conocían. Las creencias que hay detrás de este amuleto así lo demuestran y pueden ser fundamentales para marcar la historia que tenemos por delante.

Alemania ha sido el lugar de un hallazgo inesperado

La historia de la religión católica puede cambiar por completo a partir de este hallazgo inesperado que ha tenido lugar en una ciudad de Alemania. Una de las grandes religiones del mundo tiene en este punto del planeta un nuevo elemento que debemos tener en cuenta y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Se sabe del poder de una religión que lo cambió todo, dejando atrás el politeísmo y apostando por un único dios que envió a su hijo a la Tierra para difundir su fe. Un poderoso mensaje que cuajó muy hondo y que cambiaría para siempre la forma de poder afrontar determinadas situaciones.

Con la religión también llegaron los amuletos que acompañaron por completo una serie de elementos que fueron claves y que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Estamos viendo un destacado cambio de ciclo que se ha convertido en el que nos hará pensar.

Lo más seguro es que hará que la ciencia esté entretenida durante mucho tiempo. La datación de este amuleto, así como, lo que pone en él, lo cambiarán por completo y se convertirán en un giro radical que debemos tener en cuenta.

Este amuleto tendrá a la ciencia ocupada durante mucho tiempo

El medio PopularMechanics ha revelado un descubrimiento que cambiará para siempre la historia y mantendrá a la ciencia de lo más ocupada con una serie de elementos que se convertirán en esenciales y que pueden ser fundamentales para analizar lo que está llegando.

Los expertos saben muy bien qué revela este amuleto, tal como explican en el citado medio: «Un amuleto de plata de 1.800 años descubierto enterrado en una tumba de Frankfurt, Alemania, todavía junto a la barbilla del hombre que lo llevaba, tiene 18 líneas de texto escritas en latín en solo 1,37 pulgadas de papel de plata. Eso podría ser suficiente para reescribir la historia conocida del cristianismo en el Imperio Romano. El amuleto y la inscripción son la evidencia más antigua del cristianismo que se encuentra al norte de los Alpes. Todos los demás vínculos con evidencias confiables de la vida cristiana en el norte de la zona alpina del Imperio Romano son al menos 50 años más jóvenes, todos procedentes del siglo IV d.C. Pero el amuleto, encontrado en una tumba que data de entre el 230 y el 270 d.C. y ahora conocido como «La Inscripción de Frankfurt», fue hecho para descifrar mejor la inscripción».

Siguiendo con la misma explicación: «Sin una referencia a ninguna otra fe además del cristianismo, rara para los amuletos de esta época, la inscripción puramente cristiana no solo muestra el ascenso del cristianismo hacia el norte, sino también la devoción del propietario del amuleto. Durante el tercer siglo d.C., la asociación con el cristianismo todavía era peligrosa, y la identificación como cristiano conllevaba un gran riesgo personal, especialmente cuando el emperador romano Nerón castigaba a los cristianos con la muerte o incluso una cita en el Coliseo. Eso no importaba para este hombre en Frankfurt que llevó su lealtad a Jesucristo a su tumba. El estudio científico está reforzado por referencias nunca encontradas tan tempranas, como la mención de San Tito, un estudiante del apóstol Pablo, la invocación «¡santo, santo, santo!» que no era más común hasta el siglo IV d.C., y la frase «dobla tus rodillas», que es una cita de la carta de Pablo a los Filipenses. «La ‘Inscripción de Frankfurt’ es una sensación científica», dijo Mike Josef, alcalde de Frankfurt, en un comunicado. «Como resultado, la historia del cristianismo en Frankfurt y mucho más allá tendrá que ser retrocedida alrededor de 50 a 100 años. El primer hallazgo cristiano al norte de los Alpes proviene de nuestra ciudad. Podemos estar orgullosos de esto, especialmente ahora, tan cerca de la Navidad».