PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) ha anunciado un nuevo hallazgo de mineralización aurífera en el prospecto Kolokoa, en la provincia de Gorontalo (Indonesia), situado a unos 500 metros de la mina de oro Pani. Los primeros sondeos estiman un «objetivo de exploración» de entre 20 y 40 millones de toneladas con una ley de 0,3 a 0,5 g/t, con interceptos cercanos a superficie que alcanzan hasta 1,57 g/t. El director general de la compañía, Boyke Poerbaya Abidin, lo describe como «un descubrimiento de alto potencial, cercano a la mina, que refuerza las perspectivas a largo plazo de Pani». También destaca que la proximidad y la escala inicial podrían favorecer el crecimiento futuro de recursos y producción.

La empresa ha realizado pruebas metalúrgicas tipo «bottle roll» con lixiviación con cianuro para simular condiciones de lixiviación en pila, obteniendo recuperaciones del 87% al 94% en materiales oxidados y del 81% al 92% en materiales de transición. La lixiviación en pila es un método habitual en minería aurífera, pero requiere controles estrictos para evitar filtraciones y proteger las aguas subterráneas. A nivel internacional existe el «International Cyanide Management Code», un estándar voluntario que promueve el uso seguro del cianuro mediante auditorías independientes.

Hallazgo de una reserva de 40 millones de toneladas de oro

Kolokoa se encuentra dentro del mismo distrito mineral que la mina de oro Pani y está situado aproximadamente a 500 metros del yacimiento principal. Esto posiciona a Kolokoa como un posible recurso satélite de Pani, con capacidad para aprovechar la infraestructura ya existente en el lugar. Su proximidad también hace viable económicamente el transporte del mineral y permite optimizar la gestión entre ambos depósitos.

En apenas cuatro meses, las perforaciones iniciales han confirmado amplias zonas de mineralización aurífera, incluyendo intersecciones cercanas a superficie con leyes de hasta 1,57 g/t de oro. Basado en aproximadamente 30 sondeos realizados hasta la fecha, Kolokoa presenta un objetivo de exploración de entre 20 y 40 millones de toneladas con una ley de 0,3 a 0,5 g/t de oro.

Este objetivo de exploración representa solo uno de varios prospectos prioritarios identificados dentro del área de concesión de 14.670 hectáreas de la compañía. Las pruebas metalúrgicas preliminares tipo «bottle-roll» muestran altas recuperaciones de oro en material oxidado (87–94%) y buenas recuperaciones en material de transición (81–92%), lo que indica compatibilidad con las operaciones existentes en Pani.

En esta etapa, la cantidad y ley potencial son de carácter conceptual y se irán refinando mediante diversas exploraciones a lo largo del tiempo. La compañía ha completado 30 perforaciones hasta la fecha, como parte de un programa más amplio de 82 perforaciones previsto para 2026. Los siguientes pasos incluyen:

Continuar las perforaciones para delimitar la extensión del área y apoyar una futura estimación de recursos minerales

Realizar más pruebas para confirmar el rendimiento del procesamiento

Evaluar cómo Kolokoa puede integrarse en el plan de desarrollo más amplio de Pani

La mina de oro Pani comenzó su producción en febrero y aspira a producir entre 100.000 y 115.000 onzas de oro en 2026. Boyke Poerbaya Abidin, director presidente de PT Merdeka Gold Resources Tbk, señaló, según el comunicado oficial se ha publicado en la web corporativa de PT Merdeka Gold Resources Tbk: «El prospecto Kolokoa es un descubrimiento de alto impacto cercano a la mina, que refuerza las perspectivas a largo plazo de la mina de oro Pani. Su proximidad y su potencial inicial lo posicionan como un contribuyente clave al crecimiento futuro de recursos y al aumento de la producción».

Ahora, continuarán las perforaciones y los análisis para estimar recursos y evaluar la viabilidad del proyecto minero.

Principales países productores

Los principales productores de oro por país en 2026 están encabezados por China, que mantiene el primer puesto con una producción aproximada de 370 toneladas anuales, lo que representa alrededor del 11–12% de la producción mundial, según U.S. Geological Survey (USGS), World Gold Council, datos 2025/2026. Le sigue Australia, con unas 310 toneladas, situándose en torno al 9–10% del total global, consolidándose como uno de los mayores centros mineros del mundo.

En tercera posición aparece Rusia, con cerca de 300 toneladas al año, también en torno al 9–10% de la producción mundial. Estos tres países concentran una parte muy significativa del suministro global de oro, gracias a sus grandes reservas y a la escala de sus operaciones mineras. En cuarto lugar se encuentra Canadá, con aproximadamente 200 toneladas anuales, lo que supone alrededor del 6% de la producción mundial. Estados Unidos ocupa la quinta posición con unas 170 toneladas, aportando cerca del 5% del total global.

A continuación aparece Ghana, el principal productor de oro de África, con alrededor de 130 toneladas al año, lo que equivale a aproximadamente el 4% de la producción mundial. En séptima posición se sitúa Indonesia, con unas 110 toneladas anuales, representando cerca del 3% del total global. Perú ocupa el octavo lugar con aproximadamente 100 toneladas al año, seguido muy de cerca por México, que produce unas 95 toneladas anuales, ambos con una contribución cercana al 3% mundial. Finalmente, Uzbekistán cierra el top 10 con alrededor de 90 toneladas anuales, también con una participación cercana al 3% del total global.