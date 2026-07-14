Bienvenidos al futuro: hallan un patrón de papiroflexia que permite crear estructuras 3D capaces de soportar peso, y abre la puerta a construir con folios

Investigadores de la Universidad McGill, en Canadá, han desarrollado un patrón de papiroflexia capaz de transformar láminas planas en estructuras tridimensionales curvas que pueden pasar de ser completamente flexibles a rígidas y capaces de soportar peso bajo demanda.

El hallazgo, publicado en Nature Communications por Morad Mirzajanzadeh y Damiano Pasini, resuelve uno de los principales problemas del origami estructural: hasta ahora, las estructuras suaves y curvadas tendían a ser frágiles, y las resistentes resultaban angulosas e incómodas.

El patrón se denomina doubly curved lens-box y combina pliegues curvos y rectos para generar superficies continuas y suaves, como esferas o toros, que se pueden bloquear en un estado rígido mediante tendones internos. Al tensar o aflojar esos cables, la misma estructura puede reprogramarse para ser ultraligera o muy rígida sin cambiar su forma ni sus materiales. En pruebas de laboratorio, los prototipos de cartón alcanzaron una relación carga-peso de 162, cuatro veces superior a la de su equivalente encolado.

Cómo consigue el origami que un folio soporte miles de veces su propio peso

Una hoja de papel normal se dobla bajo cualquier peso porque toda la fuerza se concentra en una sola línea de flexión. Los patrones de origami estructural eliminan ese punto débil distribuyendo la carga de forma tridimensional a través de decenas de pliegues en forma de montañas y valles. Los pliegues forman microtriángulos entrelazados: en ingeniería, el triángulo es la forma geométrica más estable porque no se deforma bajo presión.

El sistema de la Universidad McGill añade una capa adicional de rigidez mediante tendones internos. Mientras los cables están sueltos, la estructura actúa de forma flexible y puede comprimirse para su transporte. Cuando se tensan, los pliegues encajan en un ángulo exacto y se produce un bloqueo mecánico autónomo: la lámina pasa instantáneamente de blanda a rígida.

El tercer factor es la curvatura: igual que una rodaja de pizza se vuelve más resistente si se doblan ligeramente sus bordes, el origami de doble curvatura usa ecuaciones de geometría diferencial para generar formas curvas mediante pliegues rectos y curvos combinados, eliminando las debilidades del material plano.

«Las estructuras plegables existentes se enfrentan a una disyuntiva: si son suaves y bien curvadas, tienden a ser blandas y fofas; si son fuertes y rígidas, suelen tener un aspecto facetado, irregular o incómodo, y su forma es difícil de ajustar una vez construidas», explicó Pasini. «Nuestros hallazgos desafían la idea de que se necesitan materiales complejos o sistemas externos para obtener rigidez ajustable, demostrando que la geometría inteligente por sí sola puede hacer gran parte del trabajo».

Qué aplicaciones abre el nuevo patrón de origami en construcción, robótica y medicina

La aplicación más inmediata es la arquitectura de emergencia: tiendas y refugios que se transportan compactados en dos dimensiones y se despliegan al instante en el lugar de destino. La posibilidad de fabricarlos con cartón, polímeros o láminas de fibra de carbono los hace accesibles y sostenibles.

El propio equipo de McGill menciona también exoesqueletos ergonómicos que deben adaptarse a la curvatura del cuerpo humano mientras proporcionan soporte estructural, un reto que las soluciones actuales basadas en pliegues discretos o elementos rígidos en cadena no resuelven sin generar incomodidad.

En robótica blanda, los tendones permiten controlar con precisión la cinemática de la estructura, lo que resulta especialmente útil en entornos restringidos como la cirugía endoscópica. En el ámbito aeroespacial, patrones similares ya se usan en satélites y paneles solares que necesitan compactarse al máximo dentro de un cohete y desplegarse de forma autónoma en órbita.

Los implantes ortopédicos desplegables son otra línea de desarrollo: los diseños actuales se despliegan en formas facetadas que no pueden adaptarse a la geometría curva de los huesos, un problema que el nuevo patrón resuelve al generar superficies de doble curvatura suave.

Pasini describe el hallazgo como un nuevo paradigma de diseño para metamateriales de origami. El patrón es agnóstico respecto al material y escalable, lo que permite aplicarlo desde láminas de papel hasta metales o materiales compuestos, y desde la escala de un implante médico hasta la de una estructura arquitectónica.