El Anillo de Fuego del Pacífico en el punto de mira: científicos preocupados por el alto riesgo de un gran terremoto que podría afectar a España

La comunidad científica pone el foco en el Anillo de Fuego del Pacífico, una gran franja tectónica que concentra cerca del 90% de los terremotos registrados en el mundo y donde se localizan la mayoría de los volcanes activos del planeta. Los expertos alertan de varias fallas geológicas estratégicas que se encuentran bajo niveles de tensión bastante elevados, aumentando el riesgo de que ocurra un gran seísmo en los próximos años.

La preocupación se sitúa en las fallas de San Andrés y San Jacinto, en California, que han alcanzado su mayor nivel de tensión tectónica desde hace un milenio. Por eso, se considera que ambas estructuras podrían producir una ruptura de gran magnitud, lo que incrementaría un potencial terremoto destructivo.

¿Qué es el Anillo de Fuego del Pacífico?

El Anillo de Fuego del Pacífico es una cadena larga de fallas y zonas de subducción que rodean al océano Pacífico en una longitud de más de 40.000 kilómetros. Este lugar comprende países como Japón, Indonesia, Chile, México, Estados Unidos o Nueva Zelanda y contiene alrededor del 75% de los volcanes activos del planeta. La interacción constante entre placas tectónicas provoca una actividad sísmica y volcánica intensa. Por eso, los grandes terremotos que se han registrado en Japón, Chile o Alaska en las últimas décadas han tenido su origen en esta región que es evaluada como la más activa geológicamente de la Tierra.

El efecto en España

España se encuentra a numerosos kilómetros del Pacífico, aunque los expertos recuerdan que los grandes terremotos pueden producir consecuencias globales, sobre todo si generan tsunamis o alteraciones geológicas a gran escala. Además, el interés por estos fenómenos naturales ha despertado el debate sobre la vulnerabilidad de algunas zonas del litoral español por posibles maremotos ocasionados por terremotos en otras regiones o por la actividad sísmica que se encuentra entre las placas africana y euroasiática.

Las costas del sur de la península, sobre todo en Andalucía occidental y el entorno del golfo de Cádiz, son las zonas que cuentan con planes específicos de prevención y evacuación ante el riesgo de tsunami. Aunque no existe una evidencia clara de que España se vea afectada por la situación actual en el Anillo de Fuego.

Los expertos piden prepararse

Los investigadores insisten en que la predicción exacta de un terremoto sigue siendo imposible, pero consideran importante reforzar los sistemas de vigilancia sísmica, los protocolos de emergencia y la concienciación ciudadana en las zonas de riesgo elevado. El aumento de la actividad tectónica y los hallazgos científicos recientes han vuelto a situar al Anillo de Fuego del Pacífico en el centro de atención internacional.