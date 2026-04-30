Ácido ascórbico: qué es la vitamina C, propiedades y beneficios

Hay palabras que suenan más complicadas de lo que realmente son. “Ácido ascórbico” es una de ellas. Sin embargo, se trata solo de la vitamina C, de la que todos hemos oído hablar. Aunque la mayoría nos quedamos en lo básico: defensas, resfriados… y poco más. Pero la historia es bastante más amplia.

Para empezar, hay un detalle que marca la diferencia. Los humanos no podemos fabricar vitamina C por nosotros mismos. Así, tal cual. Otros animales sí. Nosotros no. Dependemos completamente de lo que comemos. Si no entra por la dieta, el cuerpo no tiene forma de compensarlo.

El escorbuto

Esto no es solo una curiosidad biológica, tiene consecuencias reales. Durante siglos, por ejemplo, el escorbuto fue un problema serio, sobre todo en viajes largos por mar. Gente que pasaba meses sin alimentos frescos terminaba desarrollando síntomas bastante graves. Hoy es raro verlo, pero sigue siendo un buen recordatorio de hasta qué punto esta vitamina es necesaria.

Ahora bien, tampoco hace falta ponerse dramático. En condiciones normales, es fácil cubrir las necesidades diarias. Otra cosa es entender para qué sirve exactamente.

Entre sus funciones más importantes está el colágeno, que la tenemos en la parte estructural de huesos, piel, tendones, etc. El ácido ascórbico participa directamente en su producción. Si falta, ese proceso se resiente. No es algo que notes de un día para otro, claro, pero a medio plazo se traduce en peor cicatrización, encías más sensibles o incluso cierta fragilidad en los tejidos. Es un engranaje más dentro de un sistema bastante complejo.

Antioxidantes y sistema inmunitario

Luego está su papel como antioxidante. Aquí se habla mucho de radicales libres, que suena un poco abstracto. En realidad, son moléculas inestables que pueden dañar las células. El cuerpo tiene mecanismos para controlarlas, y la vitamina C es uno de ellos.

No es la única, ni mucho menos. Pero ayuda. Y en un contexto donde el estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento y algunas enfermedades, tiene sentido que se le preste atención.

El tema del sistema inmunitario merece un matiz. Es probablemente la función más conocida, pero también la más simplificada. La vitamina C contribuye al funcionamiento normal de las defensas, sí. Participa en la actividad de ciertas células inmunitarias y en la respuesta frente a infecciones.

Ahora bien, no es un escudo mágico. No evita que te pongas enfermo de la noche a la mañana. Lo que hace es ayudar a que el sistema funcione correctamente. Y en algunos casos, puede hacer que un resfriado dure un poco menos o que los síntomas sean algo más leves. Nada espectacular, pero tampoco irrelevante.

Otras funciones

Hay otra función menos comentada que parece bastante interesante. La vitamina C mejora la absorción del hierro de origen vegetal. Esto es clave, sobre todo en dietas donde el hierro no hemo (el de las plantas) es la principal fuente.

Un ejemplo muy sencillo: añadir un poco de limón a unas lentejas no es solo una cuestión de sabor. Tiene sentido desde el punto de vista nutricional. Ayuda a que el cuerpo aproveche mejor ese hierro.

También interviene en el sistema nervioso, aunque aquí el tema es más técnico. Participa en la síntesis de neurotransmisores, lo que al final influye en cómo se comunican las neuronas. No es algo que se note de forma directa, pero forma parte del conjunto.

Dónde lo encontramos

Está el tema de las fuentes. La naranja tiene fama, y con razón, pero no es la única. Ni siquiera la más rica en vitamina C en muchos casos. El pimiento rojo, por ejemplo, suele tener más. El kiwi también. Fresas, brócoli, papaya… hay bastantes opciones. Lo importante es la variedad. Y, si es posible, consumir estos alimentos lo más frescos posible.

Aquí entra un punto bastante práctico. No hace falta medir miligramos ni hacer cálculos complicados. Con una dieta que incluya fruta y verdura de forma regular, es difícil quedarse corto. Un par de piezas de fruta al día y algo de verdura suelen cubrir perfectamente las necesidades.

Hablando de cantidades, las recomendaciones para adultos suelen rondar entre 75 y 90 mg diarios. Los fumadores necesitan algo más, porque el tabaco aumenta el estrés oxidativo. Es uno de esos casos donde la teoría se adapta a la realidad.

¿Y qué pasa si no consumes suficiente?

En el extremo, aparece el escorbuto. Pero antes de llegar ahí, hay señales más sutiles: cansancio, cierta debilidad, mayor facilidad para enfermar o cicatrización más lenta. No siempre es fácil identificarlo, porque son síntomas bastante generales.

¿Son necesarios estos nutrientes? En la mayoría de los casos, no. Si comes de forma equilibrada, ya estás cubriendo lo básico. Otra cosa es que haya situaciones específicas, dietas muy restrictivas, problemas de absorción, ciertas enfermedades, donde puedan tener sentido.

Como hemos visto, no es una vitamina espectacular en el sentido de que no produce efectos inmediatos llamativos. Pero está ahí, trabajando en segundo plano. Y muchas veces eso es justo lo que sostiene el equilibrio del cuerpo.

Lecturas recomendadas

Sobre el ácido ascórbico

Vitamina C y otros cofactores antioxidantes