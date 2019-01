Cómo hacer los mejores regalos de Navidad según la ciencia

La ciencia te puede ayudar a acertar con el regalo perfecto

Hacer los mejores regalos de Navidad según la ciencia no es difícil, aunque, obviamente, hemos de saber qué dicen los científicos para atinar perfectamente con el presente ideal para un amigo, un familiar, la pareja, etc.

Así que, si estás interesado en saber cuál es el regalo perfecto para la persona que es importante para ti, toma buena nota, porque a continuación vamos a saber cómo quedar bien y dar algo que realmente es importante para el ser amado.

Los mejores regalos de Navidad según la ciencia

Los nuevos estudios afirman que las experiencias son excelentes regalos que potencian las relaciones. Es decir, que más que optar por un objeto, puede ser buena idea, a tenor de lo publicado en el medio especializado Journal of Consumer Research, ofrecer una actividad intensa y que se amolde a los gustos de la persona regalada, como pueda ser una escapada, un viaje en globo, conducir coches de gran cilindrada, pasear por una bodega y hacer una cata de vinos, etc.

También afirma un estudio publicado en Journal of Experimental Social Psychology que el precio del regalo no es tan importante como se pueda imaginar. Es decir, que hemos de optar por presentes que realmente hagan ilusión a la persona a quien se regala, sin mirar tanto si el objeto es especialmente caro o no, ya que sobresale el gusto, no tanto el precio.

Y no hay que olvidar que, si echamos un vistazo a la investigación que vio la luz en el medio especializado Current Directions in Psychological Science, es mucho mejor ofrecer un regalo que sea esperado y deseado, y no centrarse tanto en el factor sorpresa. O sea, que eso de dar algo que el regalado no espera está realmente sobrevalorado, pues le hará mucha más ilusión un detalle que realmente desee y necesite que algo que, pese a que no esperaba, en realidad no le atrae tanto. Ve a lo seguro.

Finalmente, la Universidad de Yale ha publicado un estudio en el que afirman que el papel de regalo también puede ser un enemigo duro. Y es que, si envolvemos el presente de forma excesivamente espectacular, tal vez estamos creando unas expectativas muy elevadas que es probable que luego el presente en sí no cumpla, así que mucho ojo con este detalle. La humildad puede ser una buena aliada.

Y ahora, a regalar todo el mundo, que la Navidad es bonita y propicia para ello.