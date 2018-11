Efecto Pinocho: descubierto un detector de mentiras más preciso que el polígrafo

Un grupo de científicos acaba de descubrir el Efecto Pinocho, un método para detectar mentiras que sería más preciso y eficiente que el famoso polígrafo. Así pues, podría ser que el clásico detector esté viviendo sus últimos días de existencia, ya que, ahora, tendríamos una forma más fiable de saber cuándo alguien está mintiendo.

Curiosamente, el nombre de este método, Efecto Pinocho, es realmente peculiar, ya que se basa en la temperatura de la frente, pero también de la nariz. No es que crezca, obviamente, es que, en los cambios en estas zonas estarían informando de una persona que no dice la verdad. No cabe duda de que sería un invento excelente para políticos y otros estamentos de nuestro país, ¿verdad?

El hogar de este descubrimiento lo tenemos muy cerca, ya que han sido investigadores de la Universidad de Granada quienes han desarrollado este revolucionario método. Veamos en qué consiste este detector de mentiras prácticamente infalible.

Cómo funciona el detector de mentiras llamado Efecto Pinocho

Esta técnica se basa, según los investigadores que la han desarrollado, en una fórmula de medición efectiva que se centra en respuestas emocionales del cuerpo humano que se manifiestan a través de los cambios de temperatura en frente y nariz.

Para llegar a esta conclusión, el equipo investigador ha trabajado con un grupo de 60 voluntarios que, en pruebas como la llamada a familiares en conversaciones de varios minutos, y en las que se debían inventar una mentira, encontraron que su método era totalmente fiable.

Pero no fue esta la única prueba a la que se sometieron los voluntarios. También hicieron llamadas telefónicas similares a las de los familiares, pero esta vez contando lo que veían en una pantalla. Este detalle provocaba cierta ansiedad en ellos, algo que hacía que se equivocasen.

Los resultados fueron muy claros. El Efecto Pinocho se medía a través de cámaras térmicas que monitorizaban a los participantes durante todas las pruebas. En las mismas se observó que la punta de la nariz, al mentir, sufría un descenso de temperatura de unos 0,3 grados, número que ascendía a 0,9 cuando se trataba de la frente.

Sea como fuere, los especialistas afirman que este método no es 100% seguro para detectar mentirosos, como tampoco lo es el polígrafo. Eso sí, gracias al Efecto Pinocho, todavía se reducen más los márgenes de fallo, lo que significa que aumenta su exactitud hasta el 80%, un 10% más que el polígrafo actual, reduciendo mucho la posibilidad de falsos positivos.