ERC y los Comunes, socios del PSC de Salvador Illa en Cataluña, pretenden imponer a los Mossos d’Esquadra la obligatoriedad de justificar por escrito sus detenciones para evitar «perfilado racial». Es decir, acusan a la policía autonómica de utilizar criterios racistas a la hora de arrestar a los ciudadanos y, por tanto, consideran necesario imponer estos controles para evitarlo.

Las formaciones de izquierdas han presentado una propuesta de resolución en el Parlament de Cataluña junto a los antisistemas de la CUP sobre la incorporación y el uso de formularios de parada por los Mossos d’Esquadra y las policías locales.

ERC, Comunes y la CUP admiten que «las paradas, identificaciones y cacheos son las herramientas más utilizadas por los cuerpos policiales para la prevención de los hechos delictivos y para garantizar la seguridad». Sin embargo, advierten que si no se rigen por los «principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, pueden invadir la intimidad y llegar a vulnerar varios derechos de la ciudadanía».

Los socios de Illa aseguran que hay «varias investigaciones» que demostraron que «las personas migrantes y no blancas, afrodescendientes, gitanas o de comunidades árabes y musulmanas del Estado español» son detenidas o se les exige su identificación «de manera desproporcionada e injustificada en comparación con el resto de la población».

ERC, Comunes y la CUP acusan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de «mala praxis policial» que «genera un impacto en las comunidades afectadas». «Experimentan un sentimiento de injusticia y humillación, así como un impacto social que promueve estereotipos negativos sobre minorías y colectivos y contribuye a la desafección social», recalcan. Una práctica que definen como «detenciones basadas en perfilado racial».

Estas formaciones de izquierdas se basan en las peticiones de diferentes organismos internacionales de derechos humanos y del Defensor del Pueblo para exigir la «introducción de formularios de identificación y parada (FIP)». Este es un documento en el que los agentes deberán registrar «la condición étnico-racial de la persona identificada, la condición autopercibida o, si procede, la nacionalidad de la persona identificada; el motivo específico de la actuación policial, el resultado final de la actuación (sin resultados, denuncia, detención), el lugar, la hora, la fecha y la unidad policial actuante».

Los partidos aliados de Illa exigen que, una vez se haya completado este documento, el agente policial «tendrá que librar una copia a la persona afectada, con independencia del resultado final». Es decir, entregar al detenido un formulario con las razones de su arresto.

Con estos documentos, ERC, los Comunes y la CUP pretenden poner en marcha un «registro verificable de la intervención» de los Mossos. Con ello, buscan reunir datos sobre «posibles prácticas discriminatorias y mejorar la eficacia policial mediante comparativas entre identificaciones, zonas de actuación y datos de criminalidad del municipio».

Además de esta exigencia, los dirigentes de los partidos de izquierdas pretenden que se imponga una formación al personal de la Policía Local sobre «buenas prácticas en materia de intervenciones policiales no discriminatorias, así como en el uso adecuado de los formularios, por medio de los departamentos e instituciones competentes en esta materia».

Además, insta al Govern de Illa a que imponga a los Mossos un «diálogo permanente con las entidades de derechos sociales y con los colectivos y representantes de las minorías étnico-raciales del municipio». Todo ello para «informar sobre los datos de los formularios de parada y mejorar la confianza institucional».