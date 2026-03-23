Cielo nuboso en buena parte de la provincia, con probabilidad de precipitaciones en la cara norte del Pirineo y el Ampurdán durante la madrugada. A lo largo del día, se esperan chubascos dispersos en el litoral de Tarragona y el interior de Barcelona. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán levemente. Viento moderado del norte en cotas altas y en el litoral, con rachas fuertes en Els Ports. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de marzo

Barcelona: lluvias matutinas y sol a la tarde

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad de lluvia que se siente casi inevitable, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, los paraguas podrían convertirse en los mejores aliados. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente con la humedad que alcanzará niveles altos, creando un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, aunque el riesgo de chubascos disminuirá considerablemente. La brisa, que soplará de manera constante a unos 15 km/h, aportará un toque de frescura, pero no se espera que alcance intensidades preocupantes. Con la salida del sol a las 06:50 y su despedida a las 19:06, los barceloneses disfrutarán de un día con luz suficiente para apreciar los matices del cielo, aunque con la posibilidad de que algunas nubes grises hagan acto de presencia.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento fuerte

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un cielo grisáceo y una brisa que anticipa cambios. Las nubes amenazan con descargar su contenido, mientras el viento sopla con fuerza, creando un ambiente de inestabilidad que invita a estar preparados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, especialmente durante las primeras horas, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 18 grados.

A medida que la tarde se aproxima, el panorama se torna más despejado, aunque la probabilidad de lluvia disminuye a un 10%. Sin embargo, el viento, con ráfagas que pueden alcanzar los 45 km/h, mantendrá la sensación térmica en niveles bajos, llegando a sentirse como 10 grados. Con la humedad relativa en un 85%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Cielo nublado y lluvias matutinas en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, lo que sugiere que será un inicio de jornada muy húmedo y pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 11°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 10°C. El viento soplará del este a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que se recomienda precaución.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 10% y el cielo se despejará ligeramente, aunque seguirá siendo un día fresco con una temperatura máxima de 17°C. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 06:49 hasta su puesta a las 19:06, será un día que invitará a disfrutar de un paseo, siempre que se lleve un paraguas a mano.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será confortable. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.