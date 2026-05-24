Cielo despejado o poco nuboso en toda la provincia, aunque se esperan nubes de evolución diurna en el Prepirineo, donde podrían producirse chubascos y tormentas. En el litoral, bancos de niebla a primera y última hora, con temperaturas ligeramente cambiantes y viento flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de mayo

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

Las nubes se disipan poco a poco en el cielo de Barcelona este 27 de octubre, dejando un fondo azul que invita a disfrutar del día. La brisa suave del viento, de alrededor de 10 km/h, acariciará la piel mientras las temperaturas se mueven entre un agradable 20 y un cálido 27 grados. No hay signos de lluvia que podrían interrumpir nuestras actividades, por lo que el ambiente se siente ligero y propicio para salir.

Ya por la tarde, el sol se afianza en el horizonte a medida que la temperatura se mantiene en un rango confortable, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 26 grados debido a la humedad que, aunque relativamente baja, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado al caer la tarde. Con una duración de luz generosa hasta las 21:11, será el escenario ideal para disfrutar de una agradable velada junto al mar o en alguna terraza del centro.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con viento y lluvias

El día despierta en L’ Hospitalet de Llobregat con un cielo gris plomizo que ya anuncia cambios en el ambiente. La calma matutina se ve interrumpida por ráfagas de viento que atraviesan las calles, mientras la temperatura comienza a ascender suavemente. A medida que avanza la mañana, se espera un aumento en la inestabilidad atmosférica, con temperaturas que rondarán los 20°C y una sensación térmica más cálida.

Sin embargo, el panorama cambia notablemente por la tarde, cuando el viento alcanzará velocidades de hasta 40 km/h y la posibilidad de lluvias intensas se hará evidente. Con temperaturas que pueden llegar a los 27°C, la alta humedad relativa generará un ambiente bastante pesado. Por ello, es recomendable llevar paraguas y, tal vez, no olvidar la bufanda, porque el descenso térmico al caer la noche puede sorprender a más de uno.

Calor y nubes a lo largo del día en Badalona

El día en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado, aprovechando al máximo las primeras luces del día que podrán disfrutarse desde las 06:24. A medida que avanza la mañana, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 19 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 27, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. La humedad será moderada, con un mínimo del 40%, haciendo que no se espere lluvia durante las primeras horas.

Por la tarde, el termómetro marcará hasta 27 grados, manteniendo la calidez de la jornada y una sensación térmica que seguirá siendo elevada. El cielo se transitará a un estado parcialmente nublado, pero sin probabilidades significativas de lluvia. Con unas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h, se recomienda estar atentos a la brisa que puede hacer que se sienta un poco más fresco al final del día, justo antes de la puesta del sol a las 21:11. En resumen, será un día caluroso con momentos agradables para disfrutar al aire libre.

Cielo claro y viento suave en Sabadell

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y alguna nubosidad ligera en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados, con un viento suave de origen sureste que puede generar algunas ráfagas moderadas, pero sin riesgo de lluvia.

Este tiempo es perfecto para disfrutar de una caminata al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovecha el ambiente agradable y cálido para salir y disfrutar del día.