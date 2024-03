Mañueco pregunta a Tudanca si le llamó Ábalos en fechas del ‘caso Koldo’: «Se dedicaban a ganar poder»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado contra el portavoz del PSOE en la región, Luis Tudanca, al preguntarle si él recibió la llamada del exministro José Luis Ábalos en las fechas en las que se investiga el ‘Caso Koldo’ que «carcome» al PSOE. Al mismo tiempo el líder regional ha recordado la moción de censura «fallida» que defendieron los socialistas en marzo de 2021.

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a una pregunta formulada ante el Pleno por Tudanca en torno a la adjudicación de «15 millones de recursos públicos a un investigado por el caso Perla Negra». «Señoría, mirándole a los ojos, contesteme, ¿por esas fechas también usted recibió las llamadas del señor Ábalos?», ha preguntado.

«Lo que ha quedado meridianamente claro es que, en lo más duro de la pandemia, unos nos dedicábamos a salvar vidas y otros, en el PSOE, se dedicaban a ganar poder y a forrarse con las mascarillas», ha señalado Mañueco, quien ha ligado esta cuestión a la moción de censura que presentó el PSOE en Castilla y León en marzo de 2021 «por orden de Sánchez y con instrucciones del señor Ábalos». «No sabemos quién tenía más interés, después de todo lo que nos estamos enterando», ha cuestionado.

No obstante, en torno a la pregunta planteada por Luis Tudanca el presidente ha recordado que esa misma empresa ha trabajado para el Gobierno de España para el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando era titular la actual secretaria autonómica del PSOE de Valencia, Diana Morant.

Ante esta respuesta Tudanca ha recordado que la empresa que ahora tiene que gestionar 15 millones de euros y que fue investigada por el caso ‘Perla Negra’, es la misma que realizó «en B» la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. «Ustedes están rodando episodio de Netflix tras episodio de Netflix, ya no sabemos si es Sicilia y León, ya no sabemos si es Los Soprano», ha señalado el líder socialista, quien ha recordado el juicio de La Perla Negra que ahora se celebra.

En este sentido, ha cuestionado la adjudicación de este contrato a la empresa gestionada por Francisco Armero, un punto en el que Tudanca ha apuntado a la «casualidad» de que «sólo» se presentara siempre esa misma empresa. «Es absolutamente tremendo», ha criticado el líder socialista, quien ha defendido que en el PSOE «quien la hace la paga» y en el PP «a quien la hace se le paga con intereses, se le pagan comisiones y se le pagan adjudicaciones de fondos públicos».

Tras esta argumentación Tudanca se ha referido a la investigación que se realiza ahora a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «La semana pasada dijo que es muy preocupante que alguien se lucrara en lo peor de la pandemia y yo la semana pasada dije que aquellos que se lucraran ilegalmente en lo peor de la pandemia había que tratarles sin piedad y tenía que caerles todo el peso de la ley», ha señalado el portavoz socialista, quien ha preguntado a Mañueco: «¿Puede decir hoy lo mismo de los familiares de la señora Ayuso o teme acabar como el señor Casado, señor Mañueco?».

No obstante ha culpado al PP de «hacer dimitir» a quien señala la corrupción y «no» a los corruptos». «Ustedes no sólo no les castigan sino que los premian», ha manifestado tras relatar todos los casos de corrupción del PP, ante los que ha señalado que tienen en común que «todos» sucedieron cuando Mañueco era el presidente de la Comisión de Garantías y Ética del PP. «Señor Mañueco, si alguien tiene que dimitir aquí por corrupción, es usted», ha concluido.

Asimismo el presidente de la Junta ha culpado a Tudanca de «enfangarlo todo» con el único fin de «tapar a Koldo». «La corrupción carcome al PSOE».

«Es curioso que hable usted de la pandemia, ahora va a hacer tres años de su infame moción de censura por orden de Sánchez y con instrucciones del señor Ábalos, no sabemos quién tenía más interés, después de todo lo que nos estamos enterando», ha insistido, tras lo que ha señalado que está claro que a Tudanca «no le apoyan ni los ciudadanos de Castilla y León ni los dirigentes de su partido».

Así, el presidente ha recordado «ceses sin explicaciones» en el seno del PSOE, «personas que caen de las listas electorales, dimisiones por presuntas violencias machistas y ataques reiterados a Castilla y león del líder de los socialistas de Castilla y León, el señor Puente».

«Mientras usted está entretenido en esas cosas, ni a mí ni a este Gobierno nos va a distraer, si hoy usted pusiera la moción de censura, no le votaban ni los suyos», ha zanjado.