AEMET: Castilla y León con cielos nublados y posibles chubascos dispersos hoy

El tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León para hoy, 27 de junio de 2026, se presenta mayormente poco nuboso, aunque se espera un aumento de la nubosidad a lo largo del día que podría dar lugar a algunos chubascos dispersos y tormentas, especialmente en el noroeste y norte. Las temperaturas permanecerán sin cambios o con ligero ascenso, mientras que el viento soplará del suroeste o de forma variable, con algunos intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 27 de junio

Nubes y posible lluvia en la tarde en León

A medida que el día se va desperezando, el cielo en León se presenta cubierto, como si se preparara para un fresco baile de nubes. Con una máxima de 30 grados, la temperatura es buena compañera, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 30. A lo largo de la jornada, el viento soplará desde el sur a una velocidad de 20 km/h, lo que puede resultar refrescante en algunos momentos. Aunque la posibilidad de lluvia es moderada, hay que estar atentos, especialmente en la tarde y noche, ya que podrían darse algunos chubascos.

Ya por la tarde, el ambiente puede volverse algo pesado, ya que la humedad alcanzará picos del 80%. La tarde se deslizará suavemente hacia la noche, con temperaturas que descenderán a 18 grados, mientras el sol se oculta tras el horizonte a las 22:03, ofreciendo una luz dorada que se mezcla con el gris de las nubes. Así que, ante la posibilidad de lluvia y un aire cargado, es bueno tener un paraguas a mano y disfrutar de este día cambiante que León tiene preparado.

Zamora: cielo gris con probables sorpresas

Un manto gris se cierne sobre Zamora, sugiriendo un día de incertidumbres meteorológicas. Desde el amanecer, las nubes han comenzado a agruparse en un cielo que, al principio, prometía tranquilidad; sin embargo, el viento que sopla del sur, a una velocidad de 20 km/h, ya trae consigo una ligera brisa que anticipa cambios.

A medida que avance la jornada, la temperatura se moverá entre los 18 y 32 grados, pero el momento crucial llegará por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 5 %. Las rachas de viento pueden superar los 30 km/h, generando una sensación térmica notablemente fresca de hasta 17 grados. Mejor llevar paraguas y estar preparado para un día que puede comenzar sereno, pero que terminará con sorpresas.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido y soleado hoy

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, lo que nos anticipa una jornada agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 31°C de máxima, la mañana será fresca, alcanzando 16°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el calor se intensificará y aunque no se esperan lluvias, la humedad del 20% nos proporcionará una sensación térmica confortante, manteniéndonos en un ambiente cómodo. A lo largo del día, disfrutaremos de 15 horas de luz, con el sol saliendo a las 06:52 y poniéndose a las 21:58.

La tarde se presentará soleada y cálida, con temperaturas que alcanzarán los 30°C. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h, por lo que se recomienda precaución al aire libre. La sensación térmica máxima jugará un papel importante, alcanzando los 31°C en su punto más alto. El ambiente, aunque cálido, se mantendrá agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Valladolid: cielo nuboso y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta hoy con un cielo algo nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 33 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera un ambiente tranquilo, con ligeras brisas que podrían refrescar el ambiente, pero sin indicios de lluvia en la jornada.

Perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, este día ofrece la oportunidad de conectar con el entorno. No dudes en salir y aprovechar la suavidad de las temperaturas y la calma que brinda el tiempo.

Cielos parciales y ambiente fresco en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados, lo que genera un ambiente fresco y agradable, ideal para dar un paseo. La temperatura ronda los 15 grados, ofreciendo una sensación similar y el viento sopla del sur a una velocidad media de 15 km/h, dando un toque de dinamismo al aire.

A medida que avance el día, las nubes podrían aumentar ligeramente, pero la probabilidad de lluvia se mantiene baja hasta la tarde-noche. Se espera que el termómetro alcance hasta 33 grados, así que es aconsejable vestir ropa ligera y no olvidar el protector solar si piensas disfrutar del sol.

Palencia: cielo despejado y posibles lluvias

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de un inicio de jornada cálido, con temperaturas que rondarán los 18°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 33°C, impulsado por un suave viento del sur a 15 km/h que aportará un ligero frescor.

Sin embargo, más tarde podrían presentarse algunas nubes y no se descartan pequeñas precipitaciones en la tarde-noche, aunque con una baja probabilidad del 5%. Es recomendable llevar consigo un paraguas por si acaso, sobre todo si se planea estar al aire libre.

Cielos despejados y brisa agradable en Ávila

Esta mañana en Ávila, el tiempo se presenta con cielos despejados y un aire fresco que invita a disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 19 grados, con una sensación térmica que apenas alcanza los 17, lo que hace que la vestimenta ligera sea un acierto.

A medida que avancen las horas, el ambiente se calentará, alcanzando los 31 grados por la tarde, aunque con el viento soplando a 20 km/h, la brisa hará que se sienta agradable. Es un buen día para tomar algo fresco al aire libre, pero no olvides el protector solar.

Segovia: cielo despejado y calor creciente

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del día en Segovia. La temperatura comienza fresca, en torno a los 20°C, pero conforme avance la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 32°C en la tarde, al tiempo que el viento del sur soplará suavemente a 15 km/h.

No obstante, es recomendable tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 10 km/h, especialmente a medida que el día avance. La sensación térmica podría variar entre 19°C y 32°C, así que vestirse en capas puede ser una buena opción para adaptarse a los contrastes térmicos que se presentarán a lo largo de la jornada.

Cielo despejado y ambiente cálido en Soria

El amanecer en Soria trae consigo un día mayormente despejado y agradable, donde el sol comenzará a brillar a las 06:46, iluminando un ambiente con temperaturas suaves. Con solo algunas posibilidades de lluvia por la mañana, se espera que la temperatura ascienda hasta llegar a su máximo, alrededor de 33°C, mientras la sensación térmica puede alcanzar los 34°C, ofreciendo un toque caluroso al final de la jornada.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ideal para disfrutar de las horas de luz, que se prolongarán hasta las 21:48. La brisa del viento, con una velocidad media de 15 km/h, proporcionará un agradable alivio del calor, contrastando con la fresca mañana y dejando atrás la posibilidad de lluvias para la tarde-noche, que promete ser suave y acogedora.