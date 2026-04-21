Zancadilla de Vox a las enmiendas del PP a la Ley Ómnibus que desata una nueva crisis con Prohens

Vox ha votado este martes en contra de todas las enmiendas del PP presentadas al proyecto de ley de proyectos estratégicos , conocida como Ley Ómnibus, en la reunión de la ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, celebrada este martes. Según fuentes de la formación, Vox no ha apoyado estas enmiendas argumentando que no fueron pactadas y que para contar con su voto sería necesario abrir otro espacio de negociación.

De este modo, los de Santiago Abascal han tumbado las cerca de 80 enmiendas de los ‘populares’ ya que, han sostenido, el pacto se centraba en las enmiendas presentadas por Vox.

Ahora, estas enmiendas quedan vivas y se volverán a debatir en comisión donde, ha avisado Vox, si no hay acuerdo volverán a votar en contra.

Entre estas enmiendas se encuentran rebajas fiscales para ampliar los umbrales de bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), rebajar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), así como una reducción del 50 por ciento tanto del ITP como del AJD en la compra de vivienda a precio limitado.

Además, el voto en contra de Vox ha dejado en el aire la deducción que planteó el Govern para evitar subidas en los contratos de alquiler que se renuevan este año.

El PP también registró una batería de enmiendas dirigidas a reducir cargas burocráticas y agilizar la creación de servicios sociales, como la externalización de determinados trámites burocráticos.

También se incluye una enmienda para establecer que el Consell de Govern pueda modificar mediante decreto las normas previstas en la ley de declaración del parque natural marítimo terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos.

Esta situación supone que el partido de Abascal no apoya por ahora ni la externalización de la administración, ni el aumento de las ventajas fiscales a la compra de vivienda, ni el uso de suelo rústico alejado de los municipios para construir VPO.

Plantón de Vox a las intenciones del PP de Marga Prohens. Todo en una misma tarde en la que un par de horas antes Vox votaba en el Parlament en contra del paquete de medidas para paliar los efectos en Baleares de la guerra en Irán. Un dispositivo para el que el PP sólo ha encontrado el apoyo del PSOE.