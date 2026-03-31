Vox incluye en el plan anticrisis del Consell de Mallorca nueve millones en ayudas «sólo para españoles»

En el transcurso del Debate de Política General en el Consell de Mallorca, el equipo de gobierno formado por PP y VOX ha detallado el paquete de medidas que se va a poner en marcha para paliar la subida de precios que deriva de la guerra de Irán. El vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha destacado que nueve millones de euros que se van destinar desde su departamento serán para familias españolas en todos los municipios de la isla.

De los 84 millones previstos para el plan anticrisis por la Guerra de Irán, nueve tendrán como característica que serán todos para «españoles». Bestard ha asegurado que: “Vox ha puesto una línea roja, y es que se priorice a los españoles. El dinero de esta institución, del Consell de Mallorca, debe servir para ayudar a los nuestros. Defendemos y defenderemos la prevalencia nacional”.

En concreto, Vox ha impulsado una línea de ayudas de 2 millones de euros para favorecer el producto local. “Seguimos el mismo criterio: defender y salvar de una posible caída a nuestros agricultores y ganaderos. Apostamos por el sector primario mallorquín”, ha explicado Bestard. El vicepresidente del Consell de Mallorca ha anunciado que “también vamos a poner en marcha unas ayudas por valor de 500.000 euros que vamos a destinar a los caballistas para que puedan comprar alimentos y productos veterinarios para sus animales, alimentos y medicinas que han sufrido un aumento de precios considerable”.

Vox ha puesto sobre la mesa una línea de subvenciones de 1 millón de euros para clubes y entidades deportivas con el fin de reducir el impacto de la inflación sobre el tejido deportivo de Mallorca. También una línea de 2 millones de euros para familias con niños federados menores de 16 años para evitar que la subida de precios afecte el acceso de los menores a la práctica deportiva.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciado el Plan Mallorca Protege, dotado con 84 millones de euros, para hacer frente al impacto económico y social de la guerra en Oriente Medio.

El presidente de la institución insular ha avanzado esta iniciativa en su turno de réplica de la segunda jornada del Debate de Política General, que se ha desarrollado este martes en la sede del Consell. «Actuamos con responsabilidad, diligencia y rapidez para proteger a las familias, las empresas y el sector productivo de la isla», ha afirmado Galmés.