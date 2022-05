Vecinos de Santa Catalina denuncian otro fin de semana de fiestas, gritos y escándalo en las calles

La Asociación de Vecinos Barrio Cívico de Santa Catalina ha expresado nuevamente sus quejas por comportamientos incívicos en esta zona de Palma tras otro fin de semana de gritos, música alta y gente bebiendo en las calles.

A través de un comunicado que recoge Europa Press, la Asociación ha subrayado que el pasado viernes hubo una fiesta en un piso particular de la calle Fábrica hasta las 8.30 horas.

Además, en la calle Monsenyor Palmer había grupos de personas bebiendo en la vía. A pesar de haber llamado a la Policía, la asociación ha recalcado que el ruido continuó.

A partir de las 5.00 horas del viernes, en la plaza del Vapor y calle Sant Magí, los vecinos se han quejado de gritos, risas, música alta y escándalo tras la salida de los clientes de la discoteca.

Ya el sábado por la tarde, la Asociación de Vecinos de Santa Catalina ha indicado que hubo una despedida de soltera en la calle Fábrica con megafonía y silbatos. Tras llamar a la Policía, continuaron la fiesta en Sant Magí.

Por la noche, los vecinos han relatado que hubo aglomeraciones de gente bebiendo en las aceras de las calles Cotoner y Monsenyor Palmer. Además, se produjo lo mismo que el viernes en la plaza del Vapor y calle Sant Magí a la salida de gente de una discoteca: ruido, música alta e incluso alguno que acabó durmiendo en la calle.

N’hi ha que mai en tenen prou i que pensen que les normes no van per ells. C. Mn. Palmer, Molly Malone, a les 4 de la matinada. @policiadepalma aquests dies ha estat més present al barri, però no n’hi ha prou. Alguns, sembla que tenen cera del Corpus. #SilenciRespecteCivisme pic.twitter.com/mutdOfeKrn

— Associació Veïns Barri Cívic de Santa Catalina (@VeinsBarri) May 22, 2022