Las urgencias sanitarias se disparan este verano en Baleares por el aumento de una población cada vez más envejecida

Las urgencias sanitarias se disparan este verano en los hospitales y centros de salud de Baleares por el aumento de una población cada vez más envejecida, y donde la presión humana en las islas aumentó, sin ir más lejos, un 1,4% en junio hasta superar las 1,93 millones de personas, según los últimos datos disponibles.

Los hospitales públicos, por un lado, atendieron 5.535 urgencias más entre junio y agosto de este año que en el mismo período del año anterior.

Los servicios de urgencias de Atención Primaria, por su parte, también incrementaron el número de atenciones, con un total de 9.846 consultas más que en verano de 2025.

El incremento de la actividad asistencial se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de la población residente y flotante en Baleares, que tiene como consecuencia una mayor demanda de los servicios sanitarios públicos por pacientes cada vez más envejecidos y con necesidades asistenciales más elevadas.

A este respecto, cabe recordar que las Islas cerraron 2025 con el mayor índice de envejecimiento de su historia, de un 117,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por la Fundación Adecco en su informe Envejecimiento y edadismo laboral.

Eso supone que en el archipiélago hay 117 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, cifra que experimentó un crecimiento de 3,4 puntos porcentuales con respecto a 2024. No obstante, el archipiélago sigue manteniéndose como una de las cuatro regiones más jóvenes de España, junto a Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Lo era todavía más en el año 2000, cuando registraba una tasa del 85,7%, y no fue hasta dos décadas después cuando superó la barrera del 100%. Aunque el proceso de envejecimiento en las islas se inició más tarde que en el conjunto de España, en los últimos años ha alcanzado velocidad de crucero y crece a un ritmo acelerado.

Y ello se nota cada vez más en la asistencia sanitaria.

Así, durante el período estival, los hospitales públicos atendieron un total de 158.485 urgencias, lo que supone un aumento de un 3,6 % respecto a 2025, año en que se atendieron 152.950 urgencias.

Por meses, durante 2026 se atendieron 49.317 urgencias en junio, 53.531 en julio y 55.637 en agosto. En el caso de atención primaria, se atendieron 315.389 urgencias, un 3,2 % más que el mismo período del año anterior.

Ante el aumento de la presión asistencial, los hospitales públicos han aumentado el número de recursos disponibles. La atención primaria también ha reforzado las plantillas de los centros y de las unidades básicas de salud con la incorporación de profesionales sanitarios en las zonas costeras y turísticas de mayor afluencia de población flotante.