El turismo de cruceros en Baleares en alerta: baja más de un 50% el número de cruceristas hasta febrero

El turismo de cruceros en Baleares en alerta: baja más de un 50% el número de cruceristas en los meses de enero y febrero. En total, 36.300, un 54,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos por Puertos del Estado.

Sólo en febrero los puertos del archipiélago recibieron a 16.208 cruceristas, un 44% menos que en febrero de 2025. En total, por los puertos de Baleares han pasado entre enero y febrero 462.936 pasajeros de todo tipo y condición, entre cruceristas, visitantes extranjeros o residentes en las Islas, un 11,1% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los puertos de interés general de Baleares movieron 2,2 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 9,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este descenso se ha dado a conocer un mes después de que el Govern balear y el Ayuntamiento de Palma alcanzaran un acuerdo estratégico con las principales compañías de cruceros que operan en la capital balear, por el cual el cupo máximo de cruceristas que pueden llegar a diario, en el cómputo semanal, pasará de 8.500 a 7.500.

Esta reducción, formalizada a través de un nuevo memorándum de entendimiento (MOU), sólo afectará a los meses de temporada alta, de junio a septiembre, de los años 2027, 2028 y 2029, lo cual acentuará más si cabe el descenso de este tipo de turismo en el presente año.

El nuevo pacto mantiene el acuerdo firmado por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol en 2022, que fijaba un máximo de tres cruceros en el puerto de Palma, de los que uno podrá ser de capacidad superior a 5.000 pasajeros.

Todo ello después de que el año pasado Baleares casi igualara el número de cruceristas y grandes embarcaciones de antes del Covid, cuando en 2019 se registraron 2.656.443 personas y 818 barcos. El año pasado los puertos de Baleares cerraron su balance con un aumento del 2,9% en el número de cruceristas, que alcanzó los 2,5 millones de pasajeros en esta modalidad.

Caída nacional de un 1%

Los puertos de interés general de España movieron 85,96 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de Puertos del Estado.

La caída se atribuye a la incertidumbre económica y a cierres puntuales de terminales por climatología adversa.

La mercancía general moderó su descenso, con 42 millones de toneladas registradas hasta febrero, de las cuales 28,7 millones correspondieron a contenerizada y 13,2 millones a convencional. Los TEUS (Twenty-foot Equivalent Units) retrocedieron ligeramente un 0,3%, hasta 2,8 millones.

Por su parte, los graneles líquidos aumentaron un 3,6%, hasta 28,8 millones de toneladas, impulsados por la gasolina, el gasóleo y el gas natural. Los graneles sólidos bajaron un 1,9%, con 12,7 millones de toneladas, y el tráfico ro-ro disminuyó un 5,3%, hasta 11,1 millones.

El número de buques mercantes que operaron en los puertos españoles descendió un 8%, hasta 21.756 unidades, con un retroceso del 1,8% en arqueo bruto. El tráfico de pasajeros se mantuvo estable, superando los 4,4 millones de movimientos en el periodo.