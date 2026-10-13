La surrealista pesadilla del dueño de un motocarro en Mallorca: atrapado en un invernadero y usado como decoración por una deuda ajena

Un vecino de Mallorca ha puesto el descubierto la rocambolesca situación en la que se encuentra su motocarro. El afectado denuncia que su vehículo permanece «secuestrado» en un invernadero de la isla ya que el responsable del recinto se niega a entregarle la furgoneta como medida de presión para exigirle el pago de una deuda ajena.

Toda esta historia arrancó en el año 2022. El afectado adquirió el vehículo mediante un contrato de compraventa con una hoja de ruta muy clara en mente: quería restaurarlo con calma y gestionar toda la documentación necesaria para catalogarlo y matricularlo como vehículo histórico.

Sin embargo, se topó con un problema logístico habitual: no disponía del espacio físico adecuado para guardarlo mientras reunía los recursos necesarios para afrontar las reparaciones. Para solucionarlo, recurrió a un chapista de su absoluta confianza, quien le ofreció guardar el vehículo temporalmente en sus instalaciones.

Pero lo que parecía una solución perfecta de almacenamiento terminó convirtiéndose en el inicio de un laberinto insólito. Con el transcurso del tiempo, el chapista se mudó de nave, llevándose consigo el motocarro. Posteriormente, el profesional acabó abandonando este segundo recinto tras surgir un serio conflicto con el responsable del lugar.

En ese preciso instante fue cuando el afectado perdió el rastro directo del vehículo y tuvo que rastrear su paradero hasta descubrir dónde había ido a parar.

Al averiguar la ubicación exacta de su propiedad, el dueño contactó directamente con el responsable del recinto con la intención de coordinar la recogida. La respuesta que obtuvo fue tajante e inesperada ya que el responsable se negó de forma rotunda a entregarle el motocarro y le exigía que se pagara primero una deuda pendiente derivada del conflicto que mantenía con el chapista y con otras personas implicadas.

Ante esta situación, el afectado intentó hacerle entender la ilógica de la postura: «Le dije que yo no tenía nada que ver con esa deuda, que tenía los documentos y que iría a buscar mi vehículo». A pesar de ser un tercero completamente ajeno a las discrepancias económicas de los demás y de contar con la documentación legal que acredita su titularidad, la negativa del encargado del lugar se mantuvo firme.

La indignación del propietario alcanzó un nuevo nivel cuando acudió personalmente al lugar para comprobar de primera mano en qué condiciones se encontraba su motocarro. La escena con la que se topó resulta rocambolesca: el vehículo no solo estaba retenido, sino que estaba siendo utilizado como un mero elemento decorativo dentro del invernadero, repleto de macetas y plantas colocadas justo encima de su estructura.

Además del uso no autorizado, el dueño constató que el motocarro presentaba un deterioro notablemente mayor en comparación con el día en que lo dejó guardado. Temiendo que el riego habitual de las plantas y la humedad ambiental constante del invernadero hubieran dañado gravemente la chapa y la mecánica, decidió actuar.

Tras asesorarse legalmente con su abogada, diseñó un plan para recuperar de forma pacífica lo que le pertenece. Acompañado por un amigo, se desplazó hasta el recinto a bordo de una furgoneta con remolque y provisto de toda la documentación original que demuestra su propiedad. Una vez allí, comenzó a retirar minuciosamente y con delicadeza los objetos y macetas acumulados en el motocarro, dejándolos en el suelo y procurando no romper absolutamente nada.

Apenas transcurridos unos quince minutos, la tensión se disparó de forma dramática. Según relata el afectado, el responsable del recinto entró en escena y, de inmediato, ordenó a una empleada que hiciera salir a las personas presentes en la zona y las grabase con el teléfono móvil. Posteriormente, el hombre cogió una piedra del muro y la estampó con fuerza contra el cristal de la furgoneta del afectado.

Por si fuera poco, el responsable del lugar bloqueó la salida, impidiéndole marchar tanto con la furgoneta golpeada como con el propio motocarro, asegurándole tajantemente que jamás conseguiría sacarlo de allí.

A pesar de la intimidación y la violencia del ataque, el propietario mantuvo la calma y optó por la prudencia: «Yo no me quise encarar con él. No quise violencia porque creo que es peor». Evitó en todo momento el enfrentamiento físico y solicitó de inmediato asistencia policial.

La Guardia Civil no disponía en ese instante de patrullas libres para desplazarse al lugar del suceso, por lo que fue una dotación de Policía Local la que acudió en primera instancia para personarse en la zona. Más tarde, el afectado se dirigió a las dependencias de la Guardia Civil para formalizar la correspondiente denuncia por el ataque, la retención ilegal del vehículo y los daños causados.

A día de hoy, el caso está en manos de las autoridades y el propietario permanece a la espera de saber qué pasos se seguirán y si los agentes acudirán de forma presencial al recinto para intervenir en el asunto. Mientras la burocracia y la justicia avanzan, el motocarro continúa sepultado entre plantas e incertidumbre dentro del invernadero.