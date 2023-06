‘Signos en la arena’, una mirada a 1983, el año que lo confirmó todo

A mediados del año pasado se presentó el proyecto del documental que era una coproducción entre la web Mallorcanochentas y La Perifèrica. La idea inicial era estrenarlo la primavera de este año, aunque probablemente se va a demorar su puesta de largo hasta el próximo mes de noviembre. Para ello, se organizará una première en una sala de exhibición de Palma. Me refiero a Mallorca 1983. Signos en la arena, cuyo rodaje comenzó el 4 de junio.

Tengo curiosidad por saber cuál va a ser el enfoque, teniendo en cuenta que su tarjeta de presentación es considerar el año 1983 como la fecha indicada para señalar el nacimiento de la movida en Mallorca, lo que no es del todo cierto teniendo en cuenta las señales que ya nos llegaban desde 1978. Solo por citar algunos ejemplos, aquel año tuvo lugar en Can Pere Antoni aquel macroconcierto, Berbena de Llunaplena, organizado para recaudar fondos para hacer frente a los gastos ocasionados por la ocupación de Dragonera el 7 de julio de 1977, la fecha tótem del 7 del 7 del 77. Después tenemos el Primer Mogollón Rock, que tuvo lugar en Sa Feixina en septiembre del 82, que reunió a cerca de una treintena de grupos, la mayoría bandas de instituto, y asimismo el ciclo Tago-Rock, entre diciembre de 1982 y marzo de 1983, donde por primera vez las bandas locales pudieron medirse a formaciones de la movida madrileña como Radio Futura, Aviador Dro y Glutamato Yeyé, entre otras. Pepo Granero definió a la perfección lo que en realidad significaron aquellas seis fechas: «La petita moguda d’un hivern».

¿Quién es Pepo Granero? Buena pregunta. En aquellos días era el bajista de París La Nuit, banda contemporánea a los sucesos del año 1983.

Por todo ello, y más cosas que sucedieron, yo prefiero entender 1983 como el año que simplemente lo confirmó todo. En ello tuvo algo que ver, mucho diría, el papel que jugó el Ayuntamiento de Palma al convocar el I Concurs de Pop-Rock, que cabe interpretar como la señal de estar con la revolución generacional que se venía gestando desde tiempo atrás.

Es de justicia reconocer que en los años fundacionales fue providencial el trabajo desarrollado por los vascos (Juanjo Arzubialde y Carlos Goyarrola) a través de su promotora DPM. Ellos organizaron el Tago-Rock y también ellos diseñaron el Concurs de Pop-Rock, inspirado en el Concurso de Rock Cidade da Coruña. No pasaron de la primera edición pues el Ayuntamiento de Palma decidió asumirlo como actividad propia. Volvería a pasar, con el Festival Internacional de Jazz de Palma, contemporáneo del Concurs.

De nuevo mi curiosidad sobre cuál será, finalmente, el enfoque de Signos en la arena. Parece claro que será el colofón de doce años, puesto que eso he leído en alguna parte. Colofón relata «conclusión o término de un asunto». ¿El final de Mallorcanochentas? Pues parece que no, conforme a declaraciones recientes de Juan Antonio Forés, alias Pinxo. Me dijo que el trabajo de recopilación prácticamente había finalizado –aunque siempre hay sorpresas de última hora- y de ahí referirse a colofón. La web seguirá activa y probablemente promoviendo actividades relacionadas con el pop-rock de los 80. Le recomiendo centrarse en la edad de oro: 1983-1989. Es una sugerencia solamente. En cualquier caso, es el periodo de madurez.

El rodaje del documental sigue el 14 de junio en lo que un día fue Babel’s. Consistirá en rodar en concierto y con público versiones de Furnish Time. Por cierto, Signos en la arena es una frase que aparece en el texto de Fex Caduc, la canción que le valió a Furnish Time ganar el I Concurs.

Otra de mis curiosidades es por qué todo parece girar en torno a la figura de Pere Pla, líder de Furnish Time, los ganadores del primer Concurs. Estoy de acuerdo en que fue un icono de la movida mallorquina; además se adelantó a su tiempo, con sus célebres mini-temas interpretados al clarinete en playa de Sant Elm durante la ocupación de Dragonera. Se adelantó incluso a The Residents y su Commercial Album (1980). La explicación es sencilla. Al parecer Pinxo le comentó a Pere Pla el proyecto del documental, quien se mostró ilusionado con la idea. Pero la muerte le sorprendió el año 2021: el 16 de diciembre se nos fue, víctima de un ictus.

Pese al retraso, el documental Mallorca 1983. Signos en la arena no dejará de ser un homenaje a los 40 años transcurridos de aquella primera edición.