La Reina Sofía y las infantas Elena y Cristina, en el Concierto de Pascua de Proyecto Hombre

La Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijas Victoria Federica e Irene han acudido la tarde de este lunes al Concierto de Pascua de Proyecto Hombre celebrado en la Catedral de Palma. La interpretación de la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Coral de la Universitat de les Illes Balears ha llenado la Seu a beneficio de Proyecto Hombre.

La Reina emérita ha llegado poco después de las 20.30 horas al tradicional concierto solidario de Semana Santa, al que tiene la costumbre de asistir y que este año ha cumplido su XVII edición. Lo ha hecho sin su hermana Irene de Grecia, recientemente fallecida, pero acompañada de sus hijas, las infantas Cristina y Elena, y de sus nietas Irene y Victoria Federica.

Doña Sofía ha sido recibida entre tímidos aplausos por varias decenas de personas que se han congregado para recibirla. Frente al portal mayor de la Catedral le esperaban las principales autoridades de Baleares, a las que ha saludado una a una.

Entre ellas estaban la presidenta del Govern, Marga Prohens; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el rector de la UIB, Jaume Carot.

También ha saludado al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y al deán de la Catedral, Antoni Vera. Posteriormente, ha entrado en la catedral. De nuevo fue recibida entre aplausos por las cerca de 1.700 personas que han llenado el templo para presenciar el concierto solidario, recoge Europa Press. Se ha dirigido a su asiento, en la primera fila y junto al fundador de Proyecto Hombre Baleares, Bartomeu Català.

La Reina Sofía ha compartido unas breves palabras con Armengol y Prohens. Después, antes de iniciarse el recital, la presidenta del Rotary Club Ramon Llull, Christine Schedukat, ha pronunciado un breve discurso. En él ha deseado «que terminen las guerras y que haya paz» y ha dedicado un recuerdo para la princesa Irene de Grecia. «Una persona muy querida que nos ha acompañado tantos años y que hoy ya no está. Este Réquiem es en su honor».

También ha hablado el presidente de Proyecto Hombre Baleares, Jesús Mullor, quien ha agradecido a la Casa Real, a las autoridades y a todos los asistentes que apoyen los proyectos que impulsa la entidad. «Esta noche la música se convertirá en un puente con el compromiso», ha subrayado.

Entonces ha dado comienzo la Misa de Réquiem de Verdi, que han interpretado por la Orquesta Sinfónica de Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, y la Coral de la UIB, liderada por Núria Cunillera. Las voces solistas de este año han sido la soprano Mira Alkohovik, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor mallorquín Antoni Lliteres y el bajo menorquín Simón Orfila.

El recital, que ha sido seguido en silencio por el más de un millar de asistentes, se ha prolongado durante algo más de una hora y ha llegado a su punto y final poco después de las 22.10 horas.

El público se ha levantado de sus asientos y ha aplaudido durante varios minutos. Doña Sofía ha estrechado la mano con algunos de los intérpretes, que se han acercado a saludarla.

Como colofón, la Reina, las autoridades de Baleares y los integrantes de la Sinfónica y la Coral se han hecho la tradicional foto de familia en las escalinatas frente al altar.

La recaudación del concierto se destinará íntegramente a financiar los programas de tratamiento y prevención de las adicciones que Proyecto Hombre desarrolla en Baleares.