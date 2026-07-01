¿Qué pasó exactamente un 2 de junio de 1911, hace 115 años, en Can Picafort?

1El pasado 2 de junio de 2026, la sala polivalente de la biblioteca de Can Picafort se llenó de personas interesadas en profundizar en la historia del municipio.

Gracias al trabajo de investigación de Pep Servera, se dio a conocer que hace exactamente 115 años, el 2 de junio de 1911, el gobernador civil Agustín de la Serna autorizó la creación de una colonia dentro de la posesión de Son Bauló, ubicada entre el Clot de s’Aigua Dolça y el Clot de s’Alga.

Con anterioridad ya existían algunas edificaciones levantadas con el permiso del propietario de la posesión, como la casa del médico Garau o la fonda Mandilego. Sin embargo, a partir de esa fecha se permitió la compra y escrituración de solares. Por ello, este momento puede considerarse como el bautizo o la creación legal de Can Picafort. Es decir, el 2 de junio de 1911 marca la autorización oficial de la colonia que, con el tiempo, daría lugar al actual núcleo de Can Picafort.

Entre otros datos de interés destacan:

1912: primera escritura conocida de una vivienda en Can Picafort, donde ya se menciona la creación de la colonia en Son Bauló con autorización desde el 2 de junio de 1911.

primera escritura conocida de una vivienda en Can Picafort, donde ya se menciona la creación de la colonia en Son Bauló con autorización desde el 2 de junio de 1911. 1913: primeras noticias sobre las fiestas de Can Picafort, recogidas en el diario Última Hora, información facilitada por el doctor en Historia Toni Mas.

primeras noticias sobre las fiestas de Can Picafort, recogidas en el diario Última Hora, información facilitada por el doctor en Historia Toni Mas. 1915: mención a Can Picafort en la revista Sa Marjal.

mención a Can Picafort en la revista Sa Marjal. 1916: factura de la fonda Mandilego, considerada el primer establecimiento turístico de la localidad.

factura de la fonda Mandilego, considerada el primer establecimiento turístico de la localidad. 1918: inauguración del Oratorio de Can Picafort.

Todos estos datos han sido recopilados y difundidos en los últimos años por Pep Servera a partir del estudio de diversa documentación, entre la que destacan las escrituras antiguas de las primeras viviendas construidas en la zona.

El acto fue presentado por la concejala de Cultura, Rocío Romero. El técnico de Cultura, Miquel Àngel Sastre, se encargó de presentar al conferenciante, mientras que Pep Servera expuso las novedades de su investigación. La clausura corrió a cargo del alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, quien destacó el interés del Ayuntamiento en seguir impulsando el conocimiento de los orígenes de Can Picafort.

Asimismo, planteó la posibilidad de ampliar estas investigaciones y anunció la próxima publicación del pregón de las fiestas del año anterior, también elaborado por Pep Servera, que aportará nuevos datos relevantes sobre la localidad.

Al finalizar el acto, los asistentes pudieron brindar con una copa de cava y degustar un trozo de tarta elaborada especialmente para la ocasión.

Muchas de estas investigaciones pueden consultarse en el siguiente enlace: https://canpicafortprimersanys.blogspot.com/