Prohens ha rebajado un 76% la espera media en Atención Primaria en Ibiza y Formentera esta legislatura

El Govern balear liderado por la presidenta Marga Prohens ha rebajado un 76% la demora media en Atención Primaria en Ibiza y Formentera en los tres años de la presente legislatura respecto al anterior Ejecutivo de la socialista, Francina Armengol.

Según ha informado el Área de Salud Pitiusa, en las consultas presenciales con el médico de Atención Familiar y Comunitaria, las denominadas Islas Pitiusas alcanzan los 4,3 días de retraso frente a los 20,66 que se contabilizaban en junio de 2023, casi un 80%.

En cuanto a las consultas telefónicas, la reducción es del 70,7% y se ha pasado de 7,45 días de demora media en junio de 2023 a 2,18 días de abril de 2026.

Por otro lado, la demora media de las consultas con el pediatra también ha experimentado una profunda bajada si se comparan los datos de junio de 2023 con los actuales, en este caso casi un 80%. Así, la demora para acudir a un pediatra registraba 9,67 días de media en junio de 2023 y hoy es de 1,95 días.

Por tipo de consulta, las consultas presenciales con el pediatra se han reducido un 74,5% y han pasado de 8,7 días de media en junio de 2023 a los 1,95 días actuales. Por otra parte, las consultas telefónicas han bajado un 87,8% y de registrar 11,33 días hace casi tres años, ha pasado a ser de 1,38 días de media.

330.000 consultas este año

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha contabilizado este año 336.962 consultas, si se suman las realizadas por médicos de familia, pediatras y enfermeras.

En Medicina Familiar y Comunitaria, se han realizado hasta la fecha 183.502 consultas. Los pediatras, por su parte, han atendido en el transcurso de este año 22.938 consultas y las enfermeras de Atención Primaria han registrado en estos casi cuatro primeros meses del año un total de 130.522 consultas.

Desde el pasado 7 de abril y hasta final de octubre están en marcha dieciocho consultas adicionales para las personas desplazadas ante el incremento previsto de la población flotante en Ibiza y Formentera.

Se trata de dos consultas médicas y dos consultas de enfermería para los cuatro grandes centros de salud de Ibiza: Vila, Es Viver, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu, además de dos consultas más, una médica y otra de enfermería, para la Unidad Básica de Salud Cala de Bou, que desde el año 2024 cuenta con este refuerzo.

Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) también se verán reforzados con seis consultas más durante la temporada estival. Es decir, un equipo de refuerzo adicional, formado por consulta médica y consulta de enfermería en cada uno de los tres centros que ofrecen atención de urgencias desde principios de abril hasta finales de octubre.