El Govern de Marga Prohens construirá la primera promoción de 25 pisos de alquiler para funcionarios desplazados a Ibiza, situada en la calle s’Hort de sa Fruita, 9, con el fin de atender necesidades vinculadas a la prestación de servicios públicos esenciales.

El IBAVI impulsa la construcción de esta nueva promoción de vivienda pública en un solar cedido por el Consell. El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,1 millones de euros (IVA excluido) y se enmarca en el plan de inversiones en infraestructuras impulsado por el Govern.

La promoción proyectada consta de 25 viviendas dotacionales en régimen de alquiler asequible, de las cuales 15 viviendas serán de un dormitorio doble y 10 de dos dormitorios, también dobles.

De estas viviendas, dos estarán adaptadas para personas con discapacidad. Las viviendas tendrán superficies útiles de entre 47,58 y 64,90 m². El proyecto prevé asimismo 25 plazas de aparcamiento en superficie, dos de ellas adaptadas.

El edificio contará con una superficie total construida de 1.952,37 m² y se levantará en planta baja y cinco plantas superiores. La planta baja se destinará principalmente a los accesos, los núcleos de comunicación vertical, los espacios técnicos y las zonas de aparcamiento, mientras que el programa residencial se desarrollará a partir de la primera planta.

El proyecto plantea un edificio funcional, eficiente y adaptado a las características de la parcela, con criterios de optimización constructiva, ventilación cruzada y reducción de la demanda energética. Todos los alojamientos dispondrán de balcones privados vinculados a las zonas de día, concebidos como espacios exteriores de estancia y como elementos de protección solar.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, junto con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el gerente del IBAVI, Roberto Cayuela, han presentado el proyecto.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha explicado que la promoción se desarrolla en un solar titularidad de la institución, lo que «demuestra la preocupación e implicación del Consell ante la problemática de la vivienda». En este sentido, ha reconocido que «sumar esfuerzos y poner recursos hace que los proyectos acaben saliendo adelante». Además, ha recordado que el Consell cedió el solar con la condición de priorizar a los trabajadores públicos esenciales.

El conseller Mateo ha detallado que «la promoción consta de 25 viviendas dotacionales en régimen de alquiler asequible, de las que 15 tendrán un dormitorio doble y diez, dos dormitorios también dobles».

Además, habrá dos viviendas adaptadas y 25 aparcamientos en la planta baja.

Esta y otras promociones del IBAVI en Ibiza se benefician del procedimiento exprés incorporado por ley por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública. Así, las promociones de vivienda pública pueden ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, al igual que otras infraestructuras como los centros educativos y sanitarios.