Palma prohíbe el cableado eléctrico y de telecomunicaciones adosado a las fachadas de los edificios en la nueva Ordenanza Municipal de Urbanización, Arbolado y Espacios Libres, una normativa que actualizará y unificará los criterios con los que se diseña, urbaniza y transforma el espacio público de la capital balear.

Del mismo modo, tampoco podrán autorizarse este tipo de instalaciones en edificios catalogados de valor histórico, artístico o tradicional.

Entre las principales novedades de esta nueva normativa municipal, destaca la implantación de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), un conjunto de soluciones que permitirá gestionar el agua de lluvia de una forma más eficiente y natural, favoreciendo su infiltración en el terreno, reduciendo el riesgo de inundaciones, disminuyendo la carga sobre la red de alcantarillado, mejorando la calidad del agua y contribuyendo a la recarga de los acuíferos y al incremento de la biodiversidad urbana.

La ordenanza también reconoce el arbolado de alineación como un servicio urbanístico esencial y regula su correcta implantación, garantizando, entre otras cuestiones, que dispongan del espacio necesario para desarrollarse adecuadamente.

En este sentido, la normativa establece que la propuesta de arbolado de alineación de una calle deberá incluir el máximo número de ejemplares que la especie permita; que el arbolado en viario tenga unas características que permitan su correcto desarrollo; respetar, siempre que sea posible, el arbolado preexistente; y la protección de los troncos de arbolado durante el transcurso de las obras.

Además, se establece como forma de plantación básica en viario urbano el suelo estructural, con el objetivo de favorecer el desarrollo de los árboles, mejorar la infiltración del agua de lluvia y reducir el levantamiento de pavimentos.

Y en materia de espacios libres públicos, la normativa también fija nuevos criterios para el diseño de parques, jardines y plazas, que deberán concebirse igualmente como lugares de estancia y convivencia.

En este sentido, los proyectos deberán incorporar memorias o estudios sobre las necesidades verdes del entorno, el arbolado patrimonial, la red de riego y la cobertura de sombra, además de prever recorridos peatonales, zonas de descanso y de dotación de arbolado y jardinería, alumbrado adecuado, espacios para el juego y el deporte, mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

La nueva ordenanza regula también el procedimiento administrativo para la ejecución y recepción de las obras de urbanización, clarificando las obligaciones de los promotores cuando sus actuaciones afecten al espacio público, unificando los criterios técnicos que deberán seguir todas las intervenciones y aportando mayor seguridad jurídica.

Asimismo, incorpora un régimen sancionador que permitirá garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa, con infracciones que pueden ser leves, de hasta 750 euros; graves, de 751 euros a 1.500 euros; y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros.

Tras esta aprobación inicial en Consejo de Gerencia, el texto continuará su tramitación administrativa hasta su elevación a pleno para su aprobación definitiva.