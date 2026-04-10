Palma incorpora a 600 nuevos taxistas en tres años ante la alta demanda por el aluvión de turistas que se prevé y que todo apunta a que irá a más esta temporada al ser Baleares un destino refugio de la guerra en Irán y el conflicto de Oriente Medio.

Un total de 117 aspirantes superaron el último examen para la obtención del carné de taxista, correspondiente a la convocatoria celebrada en febrero de 2026. Dicha convocatoria forma parte del calendario oficial de exámenes, que se realiza al menos dos veces al año —en febrero y noviembre— con el objetivo de regular el acceso a la profesión de taxista en la ciudad.

El Ayuntamiento que dirige el alcalde del PP, Jaime Martínez, ha introducido en el proceso de acceso a la profesión algunas variantes que han contribuido a mejorar la ratio de aprobados por convocatoria. Estas incluyen la implantación de un temario cerrado, la conservación de los módulos aprobados para aquellos aspirantes que no superen todas las partes del examen y la posibilidad de convalidar la acreditación del conocimiento del catalán mediante cursos reconocidos por el Institut d’Estudis Baleàrics.

«Estas medidas han permitido un incremento del número de aprobados con el objetivo de reforzar el servicio municipal de taxi, especialmente en los periodos de mayor demanda, cumpliendo así con las reivindicaciones del sector», ha señalado el regidor de Movilidad, Toni Deudero.

Asimismo, Deudero ha destacado que se consolida la línea de trabajo iniciada al principio de la legislatura «para que los taxis puedan operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al contar con más conductores disponibles por cada licencia».

Requisitos para participar

Para participar en los exámenes, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, como disponer del permiso de conducción de clase B o superior con un mínimo de un año de antigüedad, acreditar el conocimiento de la lengua catalana o su correspondiente convalidación, y presentar certificados de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual.

El examen consta de dos fases. La primera incluye una prueba sobre el callejero de Palma y un test relativo a la normativa aplicable, tarifas y puntos de interés, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para acceder a la segunda fase, que consiste en la resolución de itinerarios urbanos.

Una vez obtenida la calificación de apto, los aspirantes deberán presentar la documentación requerida para la emisión del carné, entre la que se incluye el permiso de conducir y un certificado médico. Los resultados definitivos se publicarán en la página web oficial de MobiPalma.