Los socialistas de Baleares liderados por, Francina Armengol, fieles a su hipocresía y fariseísmo criticaban en redes sociales a la actriz y presentadora Ana Obregón por ser madre a los 68 años por gestación subrogada, mientras el número seis de la candidatura autonómica del PSOE balear, el médico psiquiatra Oriol Lafau, ha sido padre por esta fórmula.

El actual coordinador autonómico de Salud Mental de las Islas Baleares, ha sido incorporado como independiente en la candidatura autonómica del PSIB-PSOE para las elecciones autonómicas de mayo, y es padre de una niña de tres años nacida por gestación subrogada.

Un hecho que para la consellera socialista de Presidencia, Mercedes Garrido, es «violencia y explotación contra las mujeres. Ya lo han dejado bien claro esta semana: desconocen la realidad de las necesidades de las mujeres y de las políticas feministas. La ignorancia es muy peligrosa», según manifestó en Twitter antes de conocerse que uno de los integrantes de la candidatura de Armengol de la que ella también forma parte, ha sido padre mediante esta fórmula.

Las críticas a Obregón fueron ayer unánimes por parte de destacados ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, caso de la ministra de Igualdad de Podemos, Irene Montero, que en los pasillos del Congreso afirmó que la gestación subrogada «no es legal en España» y que es «una forma de violencia contra la mujer». Y ha añadido: «Pido, por favor, a los medios que nunca se olviden de mostrar la realidad de las mujeres que hay detrás, y de que hay un sesgo de discriminación por pobreza claro».

También la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, en línea con la consellera balear de Presidencia afirmó que el Gobierno «no está de acuerdo» con la decisión de Ana Obregón de recurrir a la gestación subrogada porque «es explotación de la mujer».

Y la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, subía el tono de las críticas: «Hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto son vientres de alquiler y me parece una explotación de la mujer».

La coordinadora autonómica de Podemos y candidata al Govern, Antònia Jover, fue más allá y afirmó en redes sociales que «afortunadamente, el tráfico de seres humanos está prohibido en España como lo está el tráfico de órganos. PP y Cs quieren legalizarlo. La misma historia clasista de siempre. Una mujer pobre pone su cuerpo a producir para una mujer rica. No hay altruismo posible».

También desde esta formación la diputada en el Congreso y candidata de Podemos al Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz, criticó la propuesta del PP de abrir un debate sobre el particular. «Que el PP esté dispuesto a legitimar una forma de violencia machista ya no sorprende a nadie. Su modelo es el de los privilegios para unas pocas a costa de los derechos de las demás. No falla, están siempre en contra los avances feministas».