Moviment Mallorquinista entregará 5.000 caretas de Abdón

Javier Aguirre y Abdón Prats no están enfrentados ni enemistados, pero a este paso es sólo cuestión de tiempo. Moviment Mallorquinista ha hecho hoy pública su iniciativa de repartir el próximo sábado 5.000 caretas del delantero de Artà entre los aficionados para que se la pongan «durante todo el partido, pero especialmente en el minuto 9», en un acto que pretende animar al jugador por no haber intervenido en la final del pasado fin de semana ante el Athletic, pero que en realidad sólo consigue alimentar un conato con el entrenador que no es beneficioso para el equipo, y más en unos momentos tan decisivos de la temporada, con la permanencia aún no garantizada.

👹👹‼️ pic.twitter.com/1KPnw1xSjG

— Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) April 11, 2024

Es cierto que Abdón no jugó la final de Copa, pero no por decisión de Aguirre, que tenía previsto sacarlo en la segunda parte, sino porque se lesionaron tres defensas -Valjent, Copete y Lato- y no tuvo más remedio que cambiar su política de sustituciones. Esa circunstancia ha sido aprovechada por los detractores del entrenador mexicano, que se lo echan en cara, y el jugador, con sus manifestaciones a través de las redes sociales, tampoco ha ayudado demasiado.

Sou el cor que feis bategar aquest club, els que ens fa posar el pèls de punta a les grans fites i no tans grans.

Aquesta l’ hem perduda, però jo em sent campió amb tot el que vaig viure dissabte al vostre costat, com un més. pic.twitter.com/5kvuhpRZnq — Abdón Prats (@PratsAbdon) April 8, 2024

La realidad que demuestran las matemáticas es que no ha habido entrenador en Primera División que le haya dado a Abdón más minutos que Javier Aguirre. Por ponerlo en contexto: esta temporada lleva sumados 1.574 entre Liga y Copa, su récord absoluto en la máxima categoría, y tiene todavía por delante ocho partidos más para incrementar esos números, por lo que se irá por encima de los 2.000 minutos. Vicente Moreno, en la temporada 19-20, en cambio, lo utilizó apenas 383 minutos.

Sorprendentemente el club no ha hecho ninguna manifestación sobre las caretas, pero está por ver si permitirá que se utilicen en el estadio durante el partido ante el Real Madrid, en lo que sería un caso sin precedentes porque en realidad lo que se hace es incentivar un enfrentamiento con el entrenador.