Medio año de cárcel por arrojar a su perra enferma a un contenedor en Mallorca porque creía que estaba muerta

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha ratificado la sentencia a seis meses de prisión para un hombre por arrojar a su perra, una hembra de raza setter inglés gravemente enferma, a un contenedor de basura porque creía que estaba muerta.

El calvario del animal comenzó mucho antes de terminar entre los desperdicios. Durante todo el año 2021, y a sabiendas de que la perra padecía leishmaniosis, el acusado decidió ignorar por completo las atenciones médicas que necesitaba para sobrevivir. La falta de tratamiento veterinario sumió a la setter en un proceso de sufrimiento implacable. Se mantenía en un estado deplorable de suciedad y desnutrición, hasta el punto de ser palpable y visible todo su entramado costal.

A la desnutrición y a la atrofia muscular se sumaron múltiples heridas abiertas por la descamación, repartidas por el lomo, orejas, boca, ojos y en sus cuatro patas. El abandono llegó a tal extremo que el animal sufrió la ulceración completa de su ojo derecho, lo que le provocó la pérdida total de la visión en ese lado.

El desenlace de esta crueldad ocurrió el 12 de marzo de 2021. Con pleno conocimiento del estado crítico de la perra y sabiendo que moriría si no recibía ayuda inmediata, el acusado la arrojó a un contenedor. Al día siguiente, operarios del servicio de recogida de basuras hallaron al animal con vida. Tras el aviso a la Policía Local, la perra fue trasladada a la Fundación Natura Parc, donde los veterinarios pudieron asistirla y tratar sus graves dolencias.

En septiembre de 2025, el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma dictó sentencia condenatoria por maltrato y abandono animal. Ahora, tras el recurso interpuesto por la defensa, la Audiencia Provincial ha estimado en parte sus alegaciones y lo absuelve del delito específico de abandono, al considerar que dicho acto queda absorbido dentro del propio delito de maltrato, y reduce de tres a dos años la inhabilitación para la tenencia de animales.

Para esta matización de las penas, la Sala ha tenido en cuenta que el condenado entregó dinero para el cuidado de la perra y que este sostuvo en su defensa que creía que el animal ya había fallecido en el momento en que se deshizo de él.

Pese a la rebaja en la inhabilitación, la condena principal de seis meses de prisión por maltrato animal se mantiene firme.