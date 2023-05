Maria Antònia Sansó es la candidata del PP a la Alcaldía de Manacor. En esta entrevista con OKDIARIO, desgrana su programa electoral con el que pretende arrebatar al pacto de izquierdas la vara de mando del Ayuntamiento de la capital del Llevant.

Pregunta.-¿A qué se dedica?

R.- Soy economista y actualmente trabajo en la administración pública aunque tengo experiencia de gestión también en la empresa privada.

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.-Porque Manacor necesita dejar atrás estos cuatro años de pacto de izquierdas que no han hecho más que empobrecer más a los ciudadanos y dejar que la ciudad se eche a perder. Hay que recuperar la capitalidad comarcal perdida. Somos la única alternativa real y seria que existe.

P.- Díganos tres motivos por los que la deberían votar.

R.- Porque mi gestión al frente de la SAM en la legislatura 2015-2019 me avala. Conmigo empezó todo el proceso de la llegada del agua potable a Manacor, un proyecto del que ahora la izquierda quiere adueñarse. Porque, como he dicho, lidero la única alternativa real y seria para poder desbancar al pacto de izquierdas en Manacor y porque me he rodeado de gente muy preparada y con muchas ganas de secundar el proyecto del Partido Popular.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- Esto mejor me lo pregunta el día 29 de mayo, entonces se lo diré. Ahora mismo la prioridad es devolver la estabilidad a Manacor.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- Con el mayor presupuesto de la historia, más de 50 millones de euros, pero sin que los ciudadanos lo hayan notado ni en sus bolsillos ni en la mejora de los servicios que reciben. Además, el pacto de izquierdas encontró un remanente de más de 30 millones de euros y mucho me temo que ya no queda nada. Ha habido una muy mala gestión económica, con un abuso excesivo de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Un despropósito.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Estos cuatro años se han dejado de lado cuestiones básicas como el mantenimiento. Queremos volver a eso, a conservar lo que tenemos. Las instalaciones deportivas son el máximo exponente en este aspecto, están totalmente dejadas y las asociaciones y clubs están muy molestos. También tenemos clara nuestra oposición frontal a que el tren pase por dentro de Manacor. En cuanto a políticas de movilidad, queremos eliminar la ZPR -una especie de ACIRE que afecta a más de 60 calles-, Manacor y Porto Cristo se están convirtiendo en una ratonera y hay que ponerle solución ya.

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- La movilidad, los atascos, la falta de aparcamiento, la creciente inseguridad ciudadana, el tren y su paso por Manacor, el poder adquisitivo que han seguido perdiendo…

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- La reforma fiscal en los impuestos municipales está en nuestro ADN. Con el elevado remanente del que disponía el pacto de izquierdas era el momento de hacerlo, pero faltó voluntad política. Nosotros en nuestro programa nos comprometemos a bajar y ajustar todo aquello que sea competencia municipal y se pueda.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Son muchos factores los que influyen y el pacto de izquierdas no ha querido contar en ningún momento con el apoyo del sector privado, ni de los pequeños propietarios que tienen muchos pisos cerrados por miedo a los impagos. Hay que estar del lado de toda esta gente y seguro que el parque inmobiliario mejoraría.

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.-Nefasta. Sólo han gobernado para sus amigos, no para los más de 40.000 habitantes que conforman el municipio. La gestión económica ha dejado muchísimo que desear y la gestión de proyectos tampoco ha sido nada destacable. La obra de mayor envergadura que han emprendido ha sido la primera línea de Porto Cristo y no lo supieron gestionar nada bien. Las quejas de los vecinos afectados por una demora excesiva en las obras aún se escuchan.