Mallorca se queda sin el túnel de Sóller las noches entre semana durante un mes: del 19 de octubre al 19 de noviembre

Mallorca se queda sin el túnel de Sóller las noches entre semana desde el lunes 19 de octubre hasta el 19 de noviembre y cerrará al tráfico de 22:00 a 6:00 horas para la ejecución de una serie de tareas de mantenimiento.

Las intervenciones se ejecutarán por las noches de lunes a jueves durante un mes, pero los fines de semana permanecerá abierto al tráfico, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Se trata de trabajos imprescindibles para garantizar la seguridad de los miles de vehículos que circulan cada día por los túneles de Mallorca. Concretamente, las obras que se llevarán a cabo en el túnel consistirán en la instalación de nuevos paneles de señalización en el interior, al sustituir los existentes.

Asimismo, tanto en el de Sóller como en el túnel de Sa Mola, también se limpiarán los sistemas de drenaje para evitar inundaciones, tareas que se realizan cada otoño antes de que comience la temporada de fuertes lluvias. También se revisarán anualmente los sistemas de seguridad y ventilación. La actuación cuenta con un presupuesto de 700.000 euros.

Como es habitual en estos casos, se permitirá el paso por el túnel de vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos, policías y también autobuses de transporte público del TIB. El resto tendrá que utilizar la carretera del Coll de Sóller (Ma-11A) durante la noche.

Por otro lado, en las noches del 18 al 19 y del 19 al 20 de octubre, el túnel de Son Vic estará cerrado para acometer trabajos de limpieza y mantenimiento de los sistemas de seguridad. Se espera que el cierre del día 18 sea más corto, mientras que el día 19 será toda la noche.

Mientras duren los cortes, todo el tráfico se desviará por Peguera. Estas dos noches también habrá interrupciones del tráfico —sin cierre— en el resto de los túneles de la autopista Andratx (Ma-1) y la Vía de Cintura (Ma-20).