Mallorca protegerá 33 refugios antiaéreos de la Guerra Civil para su exhibición al público tras la aprobación por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca del expediente de incoación para la declaración como bienes catalogados. Están ubicados en los municipios de Palma, Marratxí, Sóller e Inca.

Se trata del primer paso para la creación del Catálogo Insular de Refugios Antiaéreos de la isla de Mallorca, un instrumento clave para preservar y poner en valor este patrimonio histórico y arqueológico.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «con la aprobación de este expediente reconocemos oficialmente el valor patrimonial de unos testimonios únicos de nuestra historia». Asimismo, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que «por primera vez dispondremos de un instrumento que proteja legalmente y de manera integral estos espacios. Nuestro compromiso es continuar ampliando el catálogo y abrirlos a la ciudadanía».

Los refugios objeto de esta incoación forman parte de las infraestructuras de defensa pasiva construidas durante la Segunda República, especialmente a partir de febrero de 1937, cuando se creó la Jefatura de la Defensa Pasiva Antiaérea de Baleares.

Las estructuras presentan una notable diversidad tipológica: galerías subterráneas excavadas en forma de mina, galerías horizontales aprovechando desniveles naturales del terreno, refugios en el interior de murallas históricas y espacios reforzados con estructuras de hormigón. La mayoría se sitúan a una profundidad mínima de seis metros bajo el nivel de la calle.

El informe técnico subraya el valor excepcional de estos espacios, dado que la desaparición de gran parte de los archivos de la Defensa Pasiva ha dificultado considerablemente su localización y estudio sistemático.

La incoación aprobada hoy abre un período de información pública y de audiencia a los ayuntamientos afectados, tras el cual la Comisión Insular de Patrimonio Histórico podrá emitir la resolución definitiva de catalogación, que otorgará a los 33 refugios la máxima protección patrimonial prevista por la legislación balear.

Los 33 refugios antiaéreos

En Palma: C. Palau Reial y C. Victòria; C. Confraria de Sant Miquel; C. Sant Gaietà; C. Sindicat, C. Mora y C. Can Espanya; Passeig Sagrera – C. Sant Pere; C. Botons – Pl. Sant Jeroni; Iglesia de la Mercè; Mirador de la Seu; Pl. Navegación (Mercado de Santa Catalina); Pl. Pes de sa Palla; Son Armadans; Plaza del Hospital; Pl. de ses Columnes (Pl. Francesc Garcia Orell); Casa Cuna del C. de la Pau (Can Weyler); Túnel del ferrocarril; Accesos Pl. Banc de s’Oli y C. d’en Rubí; Acceso C. del Call; Diputación Provincial (Palau del Consell de Mallorca); Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; Prefectura de Obras Públicas; Prefectura de Aviación; Cuartel de Sant Pere – Es Baluard; Cuartel de Intendencia; Instituto Ramon Llull; Instituto Joan Alcover; Colegio Son Espanyolet; Hospital General; Instituto Provincial de Higiene; Sociedad Agrícola Mallorquina, y Monasterio de Santa Elisabet (Convento de Sant Jeroni).

En Marratxí: Pl. Iglesia, C. Rectoria.

En Sóller: Escaleras desde C. Santa Apolònia a C. Mallorca.

En Inca: Cuartel General Luque.