Una limpiadora roba 9.000 euros de una herencia que un médico de 73 años guardaba en una caja de zapatos

Nicolás González (nombre ficticio) es un médico de 73 años de edad. Hace más de cuatro décadas emigró de Argentina a Mallorca en busca de una vida mejor y durante todo ese tiempo trabajó como urólogo en numerosos hospitales públicos de la isla. Ahora sigue en activo en la sanidad privada, pero un inesperado robo en su casa de Palma perpetrado por su propia limpiadora ha transformado su vida en una pesadilla.

La víctima vive en un piso ubicado en la plaza Alexandre Fleming, en el que vive con su ex mujer. Tiene una habitación para él sólo donde duerme y guarda prácticamente todos sus objetos personales. Pero hace unos días se dio cuenta de que le faltan un total de 9.000 euros que tenía escondidos dentro de una caja de zapatos.

Según explica el afectado a OKBALEARES, la supuesta autora del robo es su propia limpiadora, de origen ecuatoriano y de unos 40 años de edad, que tenía contratada desde hace tan sólo seis meses. Según su versión, la presunta ladrona entró en su habitación para hacer sus tareas habituales de limpieza, pero en un momento dado descubrió el botín y decidió llevárselo consigo.

Los 9.000 euros de Nicolás no son fruto del ahorro de tantos años de trabajo y esfuerzo, sino que es un dinero procedente de un piso de Argentina que su madre le dejó como herencia. Y como es lógico, ahora busca recuperarlos de manera desesperada, aunque tiene muy poca fe.

Según cuenta, ha acudido a la Policía Nacional a presentar una denuncia, pero afirma que desde el cuerpo «no le han hecho mucho caso». «Les llevé un sobre de cuero donde tenía el dinero para que cogieran las huellas dactilares, pero me dijeron que eso era muy difícil de hacer», manifiesta totalmente indignado a este periódico.

Ahora asegura sentirse muy «dolido», «indignado» y «desamparado», por lo que ha decidido contar su historia para que la gente «vaya alerta». Y es que bajo su punto de vista, «la delincuencia está campando a sus anchas en Mallorca».