Larin cumple hoy 30 años: «Disfruto de cuidar a mis hijas»

Cyle Larin, autor del primer gol del Mallorca el pasado fin de semana en Anoeta ante la Real Sociedad, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club en el día en el que cumple 30 años. El canadiense, autor de seis tantos en lo que llevamos de temporada, asegura que «me exijo mucho a mí mismo para tratar de ser mejor en cada partido» y añade que «el equipo está preparado para seguir apretando y dándolo todo en el campo».

No es ningún secreto que Cyle Larin es una persona introvertida, que rehuye del foco y que no alza la voz. Pero por encima de todo, es un hombre de familia. A sus 30 años recién cumplidos, Larin será padre de una niña por tercera vez y no puede mostrarse más feliz: «Disfruto de cuidar a mis hijas y verlas cada día después del entrenamiento. Traer a otra a este mundo es muy especial para mí y para mi familia», explica el canadiense, que, con una sonrisa en el rostro, no descarta tener una cuarta criatura: «Creo que quiero un niño después de esta. Pero ya veremos cuando llegue el momento».

Cyle Larin, un hombre de familia. — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 17, 2025

En un deporte plagado de altibajos emocionales y futbolísticos que conducen a elogios sobredimensionados y a críticas feroces por parte iguales, Larin tiene claro que su principal dique de contención ante esta montaña rusa, de la que asegura estar acostumbrado por su trayectoria profesional, es estar alrededor de su familia, a la que dedica todo su tiempo cuando no está enfocado en el balón: «Honestamente, después del entrenamiento, mi vida normalmente es con mis hijas. Las llevamos a un parque o a jugar fuera, a clases… Muchas cosas, pero siempre involucrándolas». En este sentido, está enamorado de la isla: «Mi familia está feliz aquí. Es muy tranquila, buena para las niñas, buena para la familia».

El delantero del RCD Mallorca asegura que sus hijas «significan mucho» para él y que todo lo que hace es pensado en ellas: «El trabajo que hago es para apoyarlas, para verlas crecer y estar con ellas cada día de mi vida. Les doy todo solo por verlas sonreír y estar con ellas mientras crecen».

Hoy, 17 de abril, Larin sopla 30 velas en su segundo cumpleaños celebrado como jugador del RCD Mallorca. «¿Mi deseo? Creo que seguir exigiéndome a mí mismo y ser mejor cada día, y obviamente en los partidos también. Seguir esforzándome para mejorar, marcar más goles. Y que el equipo siga empujando para llegar lo más alto posible», admite.

Su gol ante la Real Sociedad, el sexto en lo que lleva de temporada, abrió la lata para sumar un triunfo muy importante para el Mallorca, pero el de Brampton es consciente de que del pasado, aunque sea inmediato, no se vive: «Marcar me da felicidad por un periodo corto, pero tienes que mantenerte metido porque tienes otro partido y la gente que no se acuerda del gol que marcaste la semana pasada, sino que recordarán el próximo partido. Así que tienes que estar enfocado y preparado para el siguiente».

El baile con Mojica

Pero de lo que sí habla el aficionado es de su baile con Johan Mojica, «un buen amigo» del canadiense en el vestuario. Larin reconoce que el colombiano le retó a hacerlo si marcaba. Y así sucedió. «Él [Mojica] es muy carismático, juega con alegría, juega como si estuviera en la calle y disfruta del fútbol. Yo estaba un poco nervioso, pero me transmitió la alegría para hacerlo [la celebración] con él», asegura.

Elige tu lunes pic.twitter.com/dZn3A8rMsg — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 14, 2025

Con siete jornadas a la vista y 43 puntos en el casillero, el delantero de 30 años confía en el desempeño de su equipo: «Tenemos que mantenernos concentrados, luchar cada partido como hicimos contra la Real Sociedad y los resultados llegarán. El equipo está preparado para seguir apretando y dándolo todo». Y sobre todo, tiene claro que el éxito pasa por la unión entre afición y jugadores: «Necesitamos que los aficionados nos sigan impulsando. Para estar arriba, necesitamos a todos. Eso es lo más importante: estés bien o mal, tienes que estar siempre con el equipo. Y creo que lo vamos a lograr».